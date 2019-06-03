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Tatlı şerbetini ocakta unuttu, mutfağı yandı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 03.06.2019 18:34 | Son Güncelleme

Nevşehir'de, Şükran Karaca'nın (58), ocakta unuttuğu tatlı şerbeti, yangına neden oldu. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Tatlı şerbetini ocakta unuttu, mutfağı yandı

Kentte 20 Temmuz Mahallesi'nde oturan Şükran Karaca, Ramazan Bayramı için hazırlayacağı tatlının şerbetini tencerede ocağa koyup, mezarlık ziyaretine gitti. Karaca'nın ocakta unuttuğu tatlı şerbeti, yangına neden oldu. Mutfak perdeleri ve dolaplar alev aldı. Yangını görenler, iftaiyeye haber verdi.

MUTFAĞIN YANDIĞINI GÖRÜNCE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Gelen itfaiye ekipleri, mutfakta hasara neden olan yangını büyümeden söndürdü. Mezarlık ziyaretinden dönen Şükran Karaca, mutfağın yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Şükran Karaca

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