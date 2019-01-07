Tatlı Sert'te Palu Ailesi korkusu: Stüdyoda ışıklar patladı, cinler geldi

Türkiye Palu Ailesi'ni konuşuyor!

Palu Ailesi'nin esrarengiz hikâyesi Müge Anlı'da konuşulmaya devam ediyor.

Çevresindeki tüm kadınlara ve çocuklara işkence yaparak tecavüz ettiği iddia edilen Tuncer Ustael ve Palu Ailesi cinayete azmettirmekten fuhuşa, gasptan adam kaçırmaya kadar onlarca iğrenç suçla da itham ediliyorlar.

Özellikle programda cinci hoca olarak kendini tanıtması yüzünden Tuncer Ustael'e sinirlenen Müge Anlı, yaşadığı bir olayı anlattı.

Stüdyoda patlayan ışıkları, "Bakın gördünüz mü ışıklar patladı" diye cinlere yoran bazı ekip arkadaşlarının bile olduğunu canlı yayında açıkladı.

Anlı "o kadar üzülüyorum ve o kadar sinirleniyorum ki sinirim üzüntüden aslında" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Bu arada Müge Anlı, yayın esnasında ‘cin’ kelimesinin RTÜK tarafından yasaklandığını bunun yerine ‘3 Harfliler’ denilmesi gerektiğini söylemişti.



