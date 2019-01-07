MAGAZİN

Tatlı Sert'te Palu Ailesi korkusu: Stüdyoda ışıklar patladı, cinler geldi

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2019 15:12 | Son Güncelleme

Palu Ailesi'nin korkunç hikâyesi Müge Anlı'nın programında Türkiye'nin gündemini sarsmaya devam ediyor. Palu Ailesi ve Tuncer Ustael'in sapıklıkları merak edilirken, Müge Anlı anlattığı çarpıcı bir olayla durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye Palu Ailesi'ni konuşuyor!

Palu Ailesi'nin esrarengiz hikâyesi Müge Anlı'da konuşulmaya devam ediyor.

Çevresindeki tüm kadınlara ve çocuklara işkence yaparak tecavüz ettiği iddia edilen Tuncer Ustael ve Palu Ailesi cinayete azmettirmekten fuhuşa, gasptan adam kaçırmaya kadar onlarca iğrenç suçla da itham ediliyorlar.

'Palu ailesi' olayında yeni gelişme'Palu ailesi' olayında yeni gelişme

Özellikle programda cinci hoca olarak kendini tanıtması yüzünden Tuncer Ustael'e sinirlenen Müge Anlı, yaşadığı bir olayı anlattı.

Stüdyoda patlayan ışıkları, "Bakın gördünüz mü ışıklar patladı" diye cinlere yoran bazı ekip arkadaşlarının bile olduğunu canlı yayında açıkladı.

Anlı "o kadar üzülüyorum ve o kadar sinirleniyorum ki sinirim üzüntüden aslında" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Bu arada Müge Anlı, yayın esnasında ‘cin’ kelimesinin RTÜK tarafından yasaklandığını bunun yerine ‘3 Harfliler’ denilmesi gerektiğini söylemişti.


PARTNERGördüklerinize inanamayacaksınız! İpi çektiği anda...Gördüklerinize inanamayacaksınız! İpi çektiği anda...
Hazar Ergüçlü'den Hakan: Muhafız açıklaması! 2. sezon ne zaman?Hazar Ergüçlü'den Hakan: Muhafız açıklaması! 2. sezon ne zaman?
Necati Şaşmaz imzalı Nöbet'in çekimleri başladı!Necati Şaşmaz imzalı Nöbet'in çekimleri başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Palu Ailesi Tuncer Ustael müge anlı Müge Anlı ile tatlı sert müge anlı tatlı sert

En Çok Okunan Haberler

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! Flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! Flaş gelişme

Diriliş Ertuğrul'a Savaşçı'dan flaş transfer!

Diriliş Ertuğrul'a Savaşçı'dan flaş transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazar Ergüçlü'den Hakan: Muhafız açıklaması! 2. sezon ne zaman?

Hazar Ergüçlü'den Hakan: Muhafız açıklaması! 2. sezon ne zaman?

Nöbet dizisi nerede çekiliyor? İşte Necati Şaşmaz'ın dizisi Nöbet'in oyuncu kadrosu!

Necati Şaşmaz imzalı Nöbet'in çekimleri başladı!

Söz dizisi 66. yeni bölüm bu akşam var mı? 7 Ocak Pazartesi Star TV yayın akışı!

Söz yeni bölüm bu akşam var mı?

Yasak Elma 29. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 7 Ocak Pazartesi Fox TV yayın akışı!

Yasak Elma ekrana ne zaman dönüyor?

Çukur 49. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 7 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışı

Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Engin Öztürk ile Hande Doğandemir'in yeni dizisinde sürpriz değişiklik

Engin Öztürk ile Hande Doğandemir'in dizisinde flaş değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.