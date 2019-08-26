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Tatlı yiyerek nasıl kilo verilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Birçok kişi gün içerisinde bastıran tatlı krizleri nedeniyle diyetini bırakabiliyor. Bir o kadar da “Ben diyet yapamam, tatlı seviyorum” diyerek kilo verme sürecine yaklaşmayan bireylere rastlanıyor. Oysa bu, diyet için engel değil; aksine tatlı yenerek de kilo verilebilir. Dyt. Rumeysa Kalyenci, diyette tatlı tüketimi hakkında bilgi verdi.

Tatlı yiyerek nasıl kilo verilir?

Pek çok insan için diyetlerin en büyük zorluklarından biri de tatlı tüketiminin yasaklanması ya da sınırlandırılması. Ancak kendinizi bu şekilde sınırlandırarak diyeti eziyet haline getirmeyin. Diyetisyen Rumeysa Kalyenci, bu konu hakkında son derece yararlı bilgiler paylaştı.

KAÇAMAK YAPMAKTAN KENDİNİZİ ALIKOYAMIYORSANIZ;

Tatlı hem dünya hem de Türk mutfağında önemli bir yere sahip olmuştur. Günlük beslenmede sıkça yer alan tatlılar enerji verdiği gibi, kişilerin diyete olan sadakatini de artırmaktadır. Nadir zamanlarda yapılan tatlı kaçamakları diyete uyumluluğunu sağlamaktadır. Özellikle kişinin vermesi gereken kilo miktarı fazla ise, ufak tatlı kaçamakları diyette devamlılığı getirmektedir. Ancak tatlının miktarı ve tüketim sıklığı önemlidir. Tüketilen tatlının şerbetli, hamur ya da lokma gibi kızartılmış olmaması gerekmektedir. Ancak sütlü tatlılar diyetlerde kişilere motivasyon kaynağı olmaktadır.

TATLI STRESİ AZALTABİLİR
Diyet yapanlar en çok gün içerisinde gelen tatlı krizlerinde zorlanırlar. Ancak diyet yaparken tatlıyı tamamen hayattan çıkarmak gerekmez. Sadece ne zaman, hangi tatlının, ne kadar tüketileceğini bilmek gereklidir. Tatlı, kontrollü yendiği takdirde diyet yaparken oluşan olumsuz ruh halini olumluya çevirebilir ve stresi azaltabilir. Bu konuda diyetisyen yardımcı olacaktır.

SÜTLÜ TATLILAR DİYETTE HAYAT KURTARIYOR
Sütlü tatlılar, pişirirken süt kullanılması nedeniyle oldukça besleyicidir ve hamurlu-şerbetli tatlılara göre kalori değerleri daha düşüktür. Bu yönleriyle, özellikle çocukların günlük beslenmesinde sütlü tatlının yer alması daha fazla önerilmektedir. Sütlü tatlılar sayesinde sütün içerdiği besin öğelerinin vücuda alınması sağlanmaktadır. Ayrıca sütlü tatlılarla birlikte iyi kalitede protein, D, A ve B vitaminleriyle fosfor gibi minerallerin alınması da mümkündür.

DENGELİ TÜKETMEK GEREKİYOR
Sütlü tatlı tüketmenin bir diğer olumlu yanı da düşük bir enerjiye sahip olması ve bu sayede kan şekerinde fazla bir dalgalanma oluşturmamasıdır. İçerdiği proteinin kana karışma hızı daha yavaş olduğu için kilo verme sürecinde iyi bir destek olmaktadır. Sütlü tatlılar, tatlı tüketilecekse iyi bir alternatiftir ancak aşırı tüketim kilo vermeyi engelleyip; kilo almaya da neden olabilmektedirler. Bu nedenle dengeli ve miktarı belli biçimde tüketmek gerekmektedir.

ŞEKERSİZ PİŞİRİN KALORİYİ DÜŞÜRÜN
Sütlü tatlılara şeker eklemeyerek pişirmek kaloriyi düşürmede yardımcı olacaktır. Şekersiz olarak pişen ve içine meyve eklenen sütlü tatlılar hem tatlı krizlerini önleyecektir hem de sağlıklı olacaktır. Özellikle ananas gibi şeker tadı baskın olan meyveler seçilirse tatlı ihtiyacı bir o kadar karşılanabilir. Meyve tercih etmeyenler için düşük kalorili tatlandırıcılar veya bal-pekmez tercih edilebilir.

SÜTÜN YAĞINA DİKKAT EDİN
Diyet yaparken sütlü tatlı yapmak isteyen kişiler bazı kuralları göz ardı etmemelidir. Örneğin sütün yağ oranı önemlidir. Yağsız süt tercih edildiğinde kural ihlal edilmemiş olunacaktır. Sütlü tatlı yapımında dikkat edilmesi gereken bir başka besin pirinçtir. Sütlaç yaparken kullanılan pirinç diyetin bozulmasına neden olabilir. Ancak beyaz yerine esmer pirinç kullanılırsa sağlıklı bir dengeleme yapılmış olur.

TOK KARNINIZA TÜKETMEYİN
Diyet döneminde hangi tatlıyı yiyeceğiniz kadar, ne zaman yiyeceğiniz de çok önemlidir. Karnınızın aç olması, midenizin dolu olması, uyandığınız an ya da uyku öncesi dönemler hesap edilerek tatlı tüketilmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Tatlı yemek için en doğru zaman yemekten birkaç saat öncesi ya da sonrasıdır. Bunun için ara öğünlerden herhangi biri tercih edilebilir. Hiçbir zaman tok karnına yememeye, uykudan önce sütlü tatlı tüketmemeye özen gösterilmelidir.

BİR KASE SÜTLAÇLA DENGELEME
Sütlaç, diyetlerde ya da dengeleme yaparken tüketilebilecek bir tatlıdır. Süt, şeker, esmer pirinç ana malzemeleri ile hazırlanabilecek sütlaç, hafif olduğu kadar besleyicidir. Bir kase sütlaç için günlük beslenmeden bir dilim ekmek, bir bardak süt ve bir adet meyve çıkarılması yeterli olacaktır.

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diyet sağlık ve beslenme kilo verme zayıflama ve diyet

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