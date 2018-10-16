Tatlısından tuzlusuna ıspanak kullanarak yapabileceğiniz en güzel tarifler

Ispanaklı domates

Domates, ıspanak ve parmesan karışımına bayılacaksınız. Taze ve dengeli bir öğün geçirmek isterseniz bu tarife bir göz atmalısınız. Detayları için tıklayın.

Fırında pırasalı ve yumurtalı ıspanak

Yumurtalı ıspanağın yapımı son derece basit ve zahmetsizdir. Tadına alışık olduğumuz bu lezzeti biraz süsledik ve ortaya yepyeni bir tarif çıkardık; içine biraz pırasa ekledik. Dilerseniz bu tarife kuru et ya da pastırma da ilave edebilirsiniz. O zaman parmaklarınızı yemeden durmak imkansız olacaktır :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Avokado ıspanak salatası

İki sağlık bombasını tek bir kapta buluşturuyoruz! Diyette olanlar için de son derece ideal bir tarif. Öğle yemeği için alternatif arayanlara şiddetle tavsiye ediyoruz. Tarifin detayları için tıklayın.

Ispanak mücveri

Kabaktan değil ıspanaktan yapıyoruz bu sefer mücveri. Alışık olduğumuz lezzete farklı bir boyut getirdik ve biz çok sevdik. Akşam yemeğinize güzel bir ara sıcak arıyorsanız, buyursunlar tarifi burada!

Mantarlı ıspanaklı peynirli güveç

Bol malzeme enfes lezzet! Yapması biraz zaman alsa da yerken aldığınız keyif sonrası 'buna değer!' diyeceksiniz. Tarifin detayları için tıklayın.