YEMEK

Tatlısından tuzlusuna ıspanak kullanarak yapabileceğiniz en güzel tarifler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Ispanakseverler için en güzel Mynet Yemek tariflerini derledik. Tarifler o kadar lezizi ki fark ettirmeden küçüğe büyüğe kaşık kaşık yedireceksiniz! O zaman gelsin tarifler...

Tatlısından tuzlusuna ıspanak kullanarak yapabileceğiniz en güzel tarifler

Ispanaklı domates

ıspanaklı domates

Domates, ıspanak ve parmesan karışımına bayılacaksınız. Taze ve dengeli bir öğün geçirmek isterseniz bu tarife bir göz atmalısınız. Detayları için tıklayın.

Fırında pırasalı ve yumurtalı ıspanak

fırında

Yumurtalı ıspanağın yapımı son derece basit ve zahmetsizdir. Tadına alışık olduğumuz bu lezzeti biraz süsledik ve ortaya yepyeni bir tarif çıkardık; içine biraz pırasa ekledik. Dilerseniz bu tarife kuru et ya da pastırma da ilave edebilirsiniz. O zaman parmaklarınızı yemeden durmak imkansız olacaktır :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Avokado ıspanak salatası

avokado

İki sağlık bombasını tek bir kapta buluşturuyoruz! Diyette olanlar için de son derece ideal bir tarif. Öğle yemeği için alternatif arayanlara şiddetle tavsiye ediyoruz. Tarifin detayları için tıklayın.

Ispanak mücveri

mücver

Kabaktan değil ıspanaktan yapıyoruz bu sefer mücveri. Alışık olduğumuz lezzete farklı bir boyut getirdik ve biz çok sevdik. Akşam yemeğinize güzel bir ara sıcak arıyorsanız, buyursunlar tarifi burada!

Mantarlı ıspanaklı peynirli güveç

güveç

Bol malzeme enfes lezzet! Yapması biraz zaman alsa da yerken aldığınız keyif sonrası 'buna değer!' diyeceksiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Ispanaklı mini pasta

mini

"Hiçbir gıda boyası, katkı maddesi olmadan nasıl bu rengi aldı?" derseniz hemen cevabını verelim: Bol miktarda ıspanak kullandık ve tarifi harfi harfine uyguladık! Ispanak yemeyen çocuklar için özel bir tariftir, bilginize :) Tarifin detayları için tıklayın.

Detoks etkili ıspanak kürü

kür

Yemeğini yaptık, tatlısını hazırladık sıra geldi detoksunu paylaşmaya. Havaların soğuduğu şu günlerde bağışıklık sisteminizi çelik gibi yapacak bir ıspanak kürü hazırlayacağız. Sadece hastalıklardan korumakla kalmayacak metabolizmanızın hızlanmasına da yardım edecek. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Ispanaklı kurabiye

kurabiye

Pastasını yaptık neden kurabiyesi olmasın dedik... Bakmayın öyle yeşil yeşil durduğuna! İçinde ne gıda boyası var ne de fıstık. Onu böyle güzelleştiren şey ıspanağın ta kendisi! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Ispanaklı yoğurtlu çılbır

çılbır

Bu tarifimizin sosundan mutluluk akıyor! Ağız sulandıran ıspanak tariflerinin belki de en güzeli... Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

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