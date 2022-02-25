Tatmak için kandili beklemeyin: Evde kandil simidi tarifi

Kandil simitleri yalnızca kandilde yenilmesin, çay saatlerine de eşlik etsin! Her kandil günü pastanelerin, fırınların mutlaka hazırladığı kandil simitlerini artık evde de yapabilirsiniz. Mahlep sayesinde uzun süre tazeliğini koruyan lezzeti, fazlaca yapıp kavanozda saklayabilirsiniz. Ağızda eriyen kıvamı, mis gibi mahlep ve tereyağı kokusu ile çay saatlerini şenlendiren kandil simidinin tarifini paylaşıyoruz! Evde yapabileceğiniz muhteşem kandil simidi tarifi için mutfak önlüklerinizi hazırlayın.
MALZEMELER
1 yumurta
150 gram tereyağı
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çorba kaşığı sirke
5 çorba kaşığı su
1 çorba kaşığı mahlep
4 su bardağı un
ÜZERİNİN KAPLAMASI İÇİN
2 çorba kaşığı üzüm pekmezi
1 çay bardağı su
4 çorba kaşığı kavrulmuş susam
HAZIRLANIŞI
Bir yoğurma kabının içerisine yumurtanızı kırın.
Üzerine oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını ve ayçiçeği yağını ilave edin. İyi bir şekilde karıştırın.
Ardından toz şeker, tuz, mahlep, sirke ve suyu ilave edip çırpmaya devam edin.
Kabartma tozunu da ekleyin.
Ununuzu karışıma yavaş yavaş ekleyin ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
Hamurunuzun üzerini nemli bir bezle örtüp kısa bir süre dinlendirin.
O esnada diğer ürünlerinizi hazırlayın.
Susamları küçük bir tavaya alıp karıştırarak hafifçe kavurun.
Simitleri bulayacağınız sosu hazırlayın. Bunun için derin bir kase tercih edin.
Pekmez ve suyu karıştırıp, pekmezin çözünmesini sağlayın.
Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tezgahın üzerinde uzun çubuklar haline getirin. Hamurlarınızı iki ucundan simit şeklinde birleştirin.
Tüm hamurlar için aynı işlemi sürdürün.
Ardından simitleri tek tek pekmezli sosa bulayın.
Üzerlerine dilediğiniz kadar çörek otu ve susam gezdirin.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hamurlarınızı aralıklı bir şekilde dizin.
180 derece fırında kandil simitlerinizi pişirin.
Altı üstü kızarınca fırından çıkarın.
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