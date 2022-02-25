Tatmak için kandili beklemeyin: Evde kandil simidi tarifi

Kandil simitleri yalnızca kandilde yenilmesin, çay saatlerine de eşlik etsin! Her kandil günü pastanelerin, fırınların mutlaka hazırladığı kandil simitlerini artık evde de yapabilirsiniz. Mahlep sayesinde uzun süre tazeliğini koruyan lezzeti, fazlaca yapıp kavanozda saklayabilirsiniz. Ağızda eriyen kıvamı, mis gibi mahlep ve tereyağı kokusu ile çay saatlerini şenlendiren kandil simidinin tarifini paylaşıyoruz! Evde yapabileceğiniz muhteşem kandil simidi tarifi için mutfak önlüklerinizi hazırlayın.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

MALZEMELER

1 yumurta

150 gram tereyağı

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı sirke

5 çorba kaşığı su

1 çorba kaşığı mahlep

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

ÜZERİNİN KAPLAMASI İÇİN

2 çorba kaşığı üzüm pekmezi

1 çay bardağı su

4 çorba kaşığı kavrulmuş susam

4 çorba kaşığı çörek otu

HAZIRLANIŞI