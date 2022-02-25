YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tatmak için kandili beklemeyin: Evde kandil simidi tarifi

Tatmak için kandili beklemeyin: Evde kandil simidi tarifi

24.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel kültürün taşıyıcılarından biri de özel günlere özgü lezzetler oluyor. Kandil günleriyle özdeşleşen simitler de bu lezzetlerden biri olarak çok seviliyor. İlk bakışta tuzlu kurabiyeyi andırsa da esasında içerisindeki mahlep ve üzerindeki pekmez ile tuzlu kurabiyelerden ayrılıyor. Hafif tatlı ama bir yandan da tuzlu bir atıştırmalık.

Tatmak için kandili beklemeyin: Evde kandil simidi tarifi

Kandil simitleri yalnızca kandilde yenilmesin, çay saatlerine de eşlik etsin! Her kandil günü pastanelerin, fırınların mutlaka hazırladığı kandil simitlerini artık evde de yapabilirsiniz. Mahlep sayesinde uzun süre tazeliğini koruyan lezzeti, fazlaca yapıp kavanozda saklayabilirsiniz. Ağızda eriyen kıvamı, mis gibi mahlep ve tereyağı kokusu ile çay saatlerini şenlendiren kandil simidinin tarifini paylaşıyoruz! Evde yapabileceğiniz muhteşem kandil simidi tarifi için mutfak önlüklerinizi hazırlayın.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yumurta

  • 150 gram tereyağı

  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çorba kaşığı sirke

  • 5 çorba kaşığı su

  • 1 çorba kaşığı mahlep

  • 4 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı tuz

ÜZERİNİN KAPLAMASI İÇİN

  • 2 çorba kaşığı üzüm pekmezi

  • 1 çay bardağı su

  • 4 çorba kaşığı kavrulmuş susam

  • 4 çorba kaşığı çörek otu

HAZIRLANIŞI

  • Bir yoğurma kabının içerisine yumurtanızı kırın.

  • Üzerine oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını ve ayçiçeği yağını ilave edin. İyi bir şekilde karıştırın.

  • Ardından toz şeker, tuz, mahlep, sirke ve suyu ilave edip çırpmaya devam edin.

  • Kabartma tozunu da ekleyin.

  • Ununuzu karışıma yavaş yavaş ekleyin ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

  • Hamurunuzun üzerini nemli bir bezle örtüp kısa bir süre dinlendirin.

  • O esnada diğer ürünlerinizi hazırlayın.

  • Susamları küçük bir tavaya alıp karıştırarak hafifçe kavurun.

  • Simitleri bulayacağınız sosu hazırlayın. Bunun için derin bir kase tercih edin.

  • Pekmez ve suyu karıştırıp, pekmezin çözünmesini sağlayın.

  • Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tezgahın üzerinde uzun çubuklar haline getirin. Hamurlarınızı iki ucundan simit şeklinde birleştirin.

  • Tüm hamurlar için aynı işlemi sürdürün.

  • Ardından simitleri tek tek pekmezli sosa bulayın.

  • Üzerlerine dilediğiniz kadar çörek otu ve susam gezdirin.

  • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hamurlarınızı aralıklı bir şekilde dizin.

  • 180 derece fırında kandil simitlerinizi pişirin.

  • Altı üstü kızarınca fırından çıkarın.

  • Soğuduktan sonra simitleri cam saklama kabına koyabilir istediğiniz zaman çıkarıp tüketebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yağ yakıcı özelliği olan buzlu Türk kahvesinin yapılışı Yağ yakıcı özelliği olan buzlu Türk kahvesinin yapılışı
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İsyan etti! "Allah kahretsin aç gözlü..."

İsyan etti! "Allah kahretsin aç gözlü..."

Estetikle bambaşka birine dönüştü! Yeni pozları olay...

Estetikle bambaşka birine dönüştü! Yeni pozları olay...

"Kocalarınıza sahip çıkın! Kiev'den yola çıktılar" sözlerine tepki! Küfürlü tepki

"Kocalarınıza sahip çıkın! Kiev'den yola çıktılar" sözlerine tepki! Küfürlü tepki

Iraklı iş insanıyla anılıyordu! Ünlü fenomenle fotoğrafı sızdı

Iraklı iş insanıyla anılıyordu! Ünlü fenomenle fotoğrafı sızdı

Ukraynalı eski aşkı ağlayarak paylaştı

Ukraynalı eski aşkı ağlayarak paylaştı

İlginizi Çekebilir

Yeniden şoku yaşadı! Bir ülke de daha yasaklandı

Yeniden şoku yaşadı! Bir ülke de daha yasaklandı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Erkeklerin testosteron seviyelerini zirveye çıkaran doğal besinler

Erkeklerin testosteron seviyelerini zirveye çıkaran doğal besinler

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.