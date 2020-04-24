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Tavada otlu börek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lezzetine doyum olmayan, tıpkı fırında pişmişcesine bir börek tarifi vereceğiz bugün. Lezzeti fırın böreği gibi olsa da yapılışı oldukça pratik. Tavada otlu börek tarifi ile akşam yemeğine keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz.

Tavada otlu börek tarifi

Börek yapmak kolay bir iş değildir. Hamurunu tutmak, iç harcını hazırlamak ve doğru bir oranda pişirmek mutfak becerisi ister. Ancak mutfakta profesyonel değilseniz de artık lezzetli börekler hazırlamak mümkün. Son derece kolay pişen tava böreği ile anne eli değmiş börekleri aratmayacağınız kesin! Biz kolay tava böreği için iç harcımızı çeşitli otlar ile hazırladık. Damak zevkinize göre iç harcı değiştirerek tava böreği tarifini pişirebilirsiniz...

MALZEMELER

2 adet yufka
Bir kahve fincanı sıvı yağ
Bir su bardağı süt
İç malzemesi için dilediniz çeşitli otlar
2 adet kuru soğan
Tuz

HAZIRLANIŞI

İlk olarak böreğin iç harcını hazırlamakla işe başlayın.
Soğanı minik minik olacak şekilde doğrayın ve kızgın tavada kavurun.
Soğanların rengi dönünce kullanmak istediğiniz otu tavaya alın.
Bu ot ıspanak, radika ya da pazı vb. olabilir.
Doğranmış otları tavaya alın ve yaklaşık 10 dakika kavurun.
Son olarak tuzunu ilave edin ve iç harcı ocaktan alın.
Yufkanın bir tanesini bütün olarak geniş, teflon tavaya serin.
Sütü ve sıvı yağı bir kasede karıştırın.
Bu karışımı yufkanın üzerinde bir miktar gezdirin.
Diğer yufkayı elinizle 4 parçaya bölün.
İlk parçayı zemine yerleştirin ve üzerine hazırladığınız sütlü karışımdan sürün.
Hazırladığınız iç harcı eşit bir şekilde yufkanın üzerine dağıtın.
Geri kalan 3 parça yufkayı harcın üzerine kapatacağız.
Her bir yufka paçasını böreğin üzerine serdikten sonra üzerine sütlü karışımdan sürün.
Tavanın dibine serdiğiniz yufkanın uçlarını da böreğin üzerine kapatın.
Böreğin üst kısmına az bir miktar sıvı yağ sürün ve dilerseniz çörek otu ile süsleyin.
Hazırladığınız böreği kısık ateşte kızarana kadar pişirin.
Bir düz kapak ya da tava büyüklüğünde bir tabak ile çevirerek her iki tarafı da pişirin. Afiyet olsun...

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