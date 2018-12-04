Tavada Pizza Börek

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yufka

1 kutu domates püresi

1 paket rendelenmiş mozarella veya 1 su bardağı rendelenmiş kaşar

4 yemek kaşığı dilim zeytin

150 gr sucuk

2 adet sosis

1 domates

3 yemek kaşığı Dilim siyah zeytin

1 biber

Kekik

Yapılışı:

Bir tavayı hafifçe yağlayın ve 1 yufkayı kenarları dışa gelecek şekilde yaydırın.

Diğer yufkayı da parçalayarak tavanın içine yaydırın.

Domates püresini, peyniri ve diğer malzemeleri ekleyin ve kenarlarını kapatın.

Kısık ateşte 5 dakika altını kızartın, güzelce kızardığında spatula ile böreği ters çevirin, böreğin kenarlarından biraz yağ gezdirin.

Pişmiş yüzeyine domates püresini, malzemeleri ve peyniri ekleyin ve tavanın kapağını kapatın.

5 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet Olsun

