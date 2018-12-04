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Tavada Pizza Börek

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 04.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

Adı börek tadı pizza! Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik ve enfes bu tarifi mutlaka deneyin.

Tavada Pizza Börek

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yufka
1 kutu domates püresi
1 paket rendelenmiş mozarella veya 1 su bardağı rendelenmiş kaşar
4 yemek kaşığı dilim zeytin
150 gr sucuk
2 adet sosis
1 domates
3 yemek kaşığı Dilim siyah zeytin
1 biber
Kekik

Yapılışı:

Bir tavayı hafifçe yağlayın ve 1 yufkayı kenarları dışa gelecek şekilde yaydırın.
Diğer yufkayı da parçalayarak tavanın içine yaydırın.
Domates püresini, peyniri ve diğer malzemeleri ekleyin ve kenarlarını kapatın.
Kısık ateşte 5 dakika altını kızartın, güzelce kızardığında spatula ile böreği ters çevirin, böreğin kenarlarından biraz yağ gezdirin.
Pişmiş yüzeyine domates püresini, malzemeleri ve peyniri ekleyin ve tavanın kapağını kapatın.
5 dakika daha kısık ateşte pişirin.
Sıcak servis edin.
Afiyet Olsun

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