Tavada su böreği tarifi! Pratik su böreği nasıl yapılır?

Su böreği hem kahvaltıların hem de çay saatlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Kıymalı ve patatesli çeşitleri de olan su böreğinin orijinali peynirle yapılıyor. Tavada su böreği tarifinin dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oluyor.

MALZEMELER 3 adet yufka

1 kase peynir

Sosu için:

1/2 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

Pişirmek için:

1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF Sos malzemelerini bir kabın içerisine alın, çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın.

Tavayı tereyağı yardımıyla güzelce yağlayın. İlk yufkayı tavaya serin. Yufkanın kenarlarını dışarıya doğru sarkıtın.

Diğer yufkaları 6 eşit parçaya bölün. 12 parça yufka elde etmiş olacaksınız. Yufkaları sosa bulayın. Tavaya yerleştirin. Aralarına da peynirleri serpiştirin.

Kenarlardan taşan yufkaları diğer yufkaların üzerine kapatın. Kalan sosu üzerine gezdirip tavanızı ocağa alın.

Tavanın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar pişirin. Renginin kızarmış olup olmadığını kontrol edin.

Böreğin alt kısmı kızarınca tavanın kapağı yardımıyla elinizi yakmamaya özen göstererek böreğinizin ters çevirip kapağın üzerine aktarın. Böylelikle kızarmış kısmı üst tarafta kalacaktır.

Ardından tavanızı yeniden yağlayın. Böreğinizi kapağın üzerinden tavaya kaydırın.

Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin. Ardından böreğinizi tavadan servis tabağına aktarın. Dilimleyerek sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

