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Tavada su böreği tarifi! Pratik su böreği nasıl yapılır?

26.02.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su böreği yediden yetmişe herkesin en sevdiği börek olarak biliniyor. Ancak evde su böreği yapmanın zorlu olduğu düşünülüyor. Bu sebeple kolay su böreği tarifleri aranıyor. Tavada yalancı su böreği tarifi hem lezzeti hem de pratikliğiyle gönüllere taht kuruyor.

Tavada su böreği tarifi! Pratik su böreği nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon -

Su böreği hem kahvaltıların hem de çay saatlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Kıymalı ve patatesli çeşitleri de olan su böreğinin orijinali peynirle yapılıyor. Tavada su böreği tarifinin dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oluyor.

MALZEMELER

  • 3 adet yufka
  • 1 kase peynir
  • Sosu için:
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • Pişirmek için:
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF

  • Sos malzemelerini bir kabın içerisine alın, çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın.
  • Tavayı tereyağı yardımıyla güzelce yağlayın. İlk yufkayı tavaya serin. Yufkanın kenarlarını dışarıya doğru sarkıtın.
  • Diğer yufkaları 6 eşit parçaya bölün. 12 parça yufka elde etmiş olacaksınız. Yufkaları sosa bulayın. Tavaya yerleştirin. Aralarına da peynirleri serpiştirin.
  • Kenarlardan taşan yufkaları diğer yufkaların üzerine kapatın. Kalan sosu üzerine gezdirip tavanızı ocağa alın.
  • Tavanın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar pişirin. Renginin kızarmış olup olmadığını kontrol edin.
  • Böreğin alt kısmı kızarınca tavanın kapağı yardımıyla elinizi yakmamaya özen göstererek böreğinizin ters çevirip kapağın üzerine aktarın. Böylelikle kızarmış kısmı üst tarafta kalacaktır.
  • Ardından tavanızı yeniden yağlayın. Böreğinizi kapağın üzerinden tavaya kaydırın.
  • Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin. Ardından böreğinizi tavadan servis tabağına aktarın. Dilimleyerek sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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