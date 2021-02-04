Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Hisarcık’taki öğrencilere tablet desteği

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 15 tablet bilgisayar bağışında bulunuldu.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temin edilen 15 tablet bilgisayar İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Şube Müdürü Murat Eskiakgün’e teslim edildi.

Tablet bilgisayarların ihtiyaç sahibi öğrencilere en kısa sürede ulaştırılacağını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, eğitime verdikleri desteklerden dolayı Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ile katkıda bulunan hayırsever işadamlarına teşekkür etti.



