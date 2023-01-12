Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Beyköy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (17) idaresindeki 43 UK 343 plakalı minibüs, Dağçeşme Sokak istikametinden Moymul mahallesi istikametine gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak yan yattı.
Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan A.K. (17), ve E. G. (19) yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü A.Y., itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat uğraşları sonucu çıkarıldı.
Kaza sonrası çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.