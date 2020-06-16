Tavuğun en lezzetli haliyle tanışın! Fırında çok hafif çıtır tavuk tarifi...

Çıtır tavuk deyince aklımıza hemen bol yağda kızartmak gelir. Evde kızartma yapmayı da çoğu zaman istemeyiz. Çünkü ev buram buram yağ kokar ve ocak berbat olur. Ama bu durum çıtır tavuk yapmamıza engel değil! Bu tarifte mutfağınız tertemiz kalacak ve evi sadece mis gibi tavuk kokusu saracak. Bunun yanında yağda kızarmadığı için çok da hafif olacak. Üstelik yapımı da çok kolay! İddia ediyoruz bu fırında çıtır tavuk en favori tariflerinizden biri olacak!

MALZEMELER:

500 gram tavuk göğsü

1 yemek kaşığı tereyağı

2-3 diş sarımsak

Yarım su bardağı süt

5-6 dal maydanoz

1 çay bardağı ince rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

Kekik

YAPILIŞI:

İlk önce tavuk göğüs etlerini ince uzun çubuklar halinde kesin.

Bir tavaya tereyağını koyun ve erimeye başlayınca rendelediğiniz veya dövdüğünüz sarımsakları ekleyin.

Yağ tamamen eriyince biraz daha ocakta tutun ve altını kapatın. Yağın yanmamasına dikkat edin.

Yağın sıcaklığı gidince üzerine yarım su bardağı süt, biraz tuz ve bir tutam kekik ilave edin ve karıştırın.

Tavuk şeritlerini bu sosun içine ekleyin ve güzelce karıştırın.

Tavukların sosu iyice içine çekmesi için en az 15 – 20 dakika karışımın içinde bekletin.

Bu sırada başka bir kapta galeta unu, tuz, karabiber, kaşar peyniri ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın.

Tavuklar sosta yeterince bekledikten sonra çıkarın ve hazırladığınız galeta unlu karışıma bulayın. Tavukların her yerinin kaplandığından emin olun.

Bir fırın tepsisine veya borcama yağlı kağıt serin. Çıtır pane harcıyla kaplanmış tavuk parçalarını tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırının orta rafında, tavuklar iyice kızarana kadar 30 dakika pişirin.