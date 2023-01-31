Tavuk ciğeri nasıl yapılır? Tadına doyulmayacak tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi!

Sevilen lezzetlerden biri olan tavuk ciğeri, piyazlık doğranmış kuru soğanlar, kırmızı dolmalık biber, maydanoz gibi malzemelerle hazırlanıyor. Yanında tereyağlı pirinç pilavı ile çok güzel giden tavuk ciğerinin hazırlanması yaklaşık olarak 30 dakika sürüyor. İşte tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi...
Hem ekonomik hem leziz bir tarif olan tavuk ciğeri deneyenlerden tam not alıyor. Tavuk ciğeri çorba, salata, tereyağlı pilav ile servis edildiğinde ortaya nefis bir yemek menüsü çıkıyor. İşte tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi...
MALZEMELER
500-600 gram tavuk ciğeri
2 adet kuru soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 adet dolmalık biber (kırmızı)
Yarım demet maydanoz
Tuz
Karabiber
Kimyon
Pul biber
TARİF
Tavuk ciğerlerinin fazla yağlı kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyin.
Tavuk ciğerlerini soğuk su dolu kap içerisinde 10 dakika bekletin ve ardından suyunu süzün.
Ciğerlerin üzerini kurulayın ve ortalarından iki parçaya bölün.
Kuru soğanların kabuklarını soyup piyazlık şekilde doğrayın.
Sonra kırmızı biberin çekirdeklerini çıkartıp ve ay şeklinde ince ince doğrayın.
Maydanoz yapraklarını ince ince doğrayın.
Geniş bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve kızdırın.
Tavanın içine soğanı ekleyin ve renk alana kadar kavurun.
Ardından kırmızı biberleri de ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.
Küçük parçalara ayrılmış tavuk ciğerleri de tavaya ilave edin ve kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin.
Ciğerlerin pişmesine yakın üzerine salça ve baharat ilave edin ve pişirmeye 5 dakika daha devam edin.
En son, tavuk ciğerleri servis tabağına alın ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.
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