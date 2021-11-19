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Tavuk dartılı keşkek nasıl yapılır? Tavuk dartılı keşkek malzemeleri neler?

19.11.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk dartılı keşkek Sakarya'ya ait yemeklerden biri. Ülkemizde keşkek özellikle düğünlerde ve özel günlerde hazırlanılıyor, servis ediliyor. Peki tavuk dartılı keşkek nasıl yapılır? Tavuk dartılı keşkek malzemeleri neler? İşte detaylar...

Tavuk dartılı keşkek nasıl yapılır? Tavuk dartılı keşkek malzemeleri neler?

Aşurelik buğday, tavuk, tereyağı tavuk dartılı keşkek yapmak için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. Keşkek’in farklı bir çeşidi, Sakarya’da dartı denilen sütten yapılan özel bir ürünle yapılır. İşte tavuk dartılı keşkek tarifi ve malzemeleri...

DARTI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Dartı yapmak için sütü kaynatmadan bir süre bekletin. Ardından üzerinde oluşan yağlı tabakayı alın ve bir tencerede biriktirin. Tencerenin içindeki hafif yağlı tabaka ocakta (hafif ateşte) kırmızılaşıncaya dek kaynatın. Pırtık pırtık bir şekil aldığında ateşten alın. Bir kap içine boşaltın ve donmasını bekleyin. Yağlı bölüm üste, tortu altta kalacak biçimde donan malzeme; kahvaltılarda ve makarnalarda sos olarak kullanılan dartı özellikle keşkek yapımında tüketilir.

DARTILI KEŞKEK MALZEMELERİ

  • Aşurelik buğday
  • Karabiber
  • Tuz
  • Kırmızıbiber
  • Tavuk
  • Tereyağı

TAVUK DARTILI KEŞKEK NASIL YAPILIR?

Keşkek kılçıklı sivri beyaz (döğme-dövülerek kabuğu çıkarılmış buğday-/aşurelik) buğdaydan yapılır. Keşkek yapılmadan bir gün önce buğday akşamdan yıkanarak ıslanır ve biraz kabarması sağlanır. Ertesi gün, hazırlanan tavuk iyice yumuşayıncaya yaklaşık 1,5 saat kadar suda haşlanır. Tavuk haşlanınca bir kepçeyle tencereden alınır.

Akşamdan hazırlanan buğdayı tavuk suyuna atın, 1-2 kez tahta bir kaşıkla çevrilerek ocakta kaynatın. Suyu az ise üzerini 1 parmak örtecek kadar su ilave edin ve yeterince tuz koyun. Ilınmış olan tavuğu kemiklerinden ayıklayın, ince ince didikleyin ve küçük parçalar halinde, kaynatılan buğdayın içine katın. Kaynatılan malzemeyi tahta kaşıkla ezin ve buğdayla eti birbirine karıştırın. Koyulaştığında servis tabağına alın. Diğer tarafta bir tavanın içinde tereyağı kavurun. İçine hazırlanan dartı, kırmızı ve kara biberi koyun. Hazırlanan keşkeğin içine üzerine dökün ve sıcak servis edin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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