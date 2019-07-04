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Tavuk göğüs etinin yumuşak olması için uygulamanız gereken yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.07.2019 09:06 | Son Güncelleme

İyi bir protein kaynağı olan tavuk göğsü, aynı zamanda yağ oranı düşük sağlıklı bir gıdadır. Fakat piştikten sonra kuru ve sert bir hal alması nedeniyle birçok kişi tarafından sevilmez. İşte bu yöntem sayesinde kuru ve sert tavuk ğöğsüne veda edeceğiz..

Tavuk göğüs etinin yumuşak olması için uygulamanız gereken yöntem

Tavuk göğsü, sindirimi kolay, protein değeri yüksek ve yağ oranı düşük olmasıyla en sağlıklı besinler arasında yerini alır. Kırmıza ete alternatif olarak tüketilebilir ancak birçok kişinin ondan uzak durmasının nedeni kuru ver sert olmasıdır.

Şimdi bahsedeceğimiz yöntem sayesinde tavuk göğsünü daha lezzetli ve yumuşak bir şekilde tüketebilirsiniz. Bu aşamada işinizi görecek olan ürün un olacak. Tavuk göğsünü parçalara ayırın ve una bulayın. Ardından lezzetlendirmek adına baharatlayabilirsiniz. Un ve baharatlarla harmanladığınız tavuğu tereyağında kızartın. Sonuç çok çok daha yumuşak ve lezzetli tavuklar!

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