Tavuklar da dans edebilir! Bu da onların modası

Hayvanlar, insanların yaptığı aynı karmaşık koreografiyi yapamayabilir, ancak bu onların dans etmedikleri anlamına gelmez. Washington Eyalet Üniversitesi’nde dans köklerini araştırmış bir antropolog olan Ed Hagen’e göre, doğada dans eden birçok hayvanı gözlemleyebiliyoruz. Bu hareketler önemli bilgilerin iletilmesine yardımcı olabilir ve bir eş bulma konusunda hayvanlara yardımcı olabilir. Bir eş bulmak için dans etme özelliği tavuklarda da görülebilecek bir olaydır.

Gürcistan Üniversitesi'nden kanatlı hayvan bilimcileri, tavukların kur ve çiftleşmesini bir olay dizisi olarak açıklar: “bir kanadı düşürmek ve bir dairede dans etmek (alçak kanat, daire dansının içinde olacak). Tavuk, erkeğe alıcı olduğunu göstermek için çömelir (başını ve vücudunu daldırır).

Horozların gerçekleştirdiği diğer bir dansa ise, ses çıkardıkları (yemek aramaları) ve biraz yiyecek alıp bırakırken kafalarını yukarı ve aşağı hareket ettirdikleri 'bilgi toplama' denir. Araştırmacılar, tavukların sık sık yemek toplamaya çıkan ve kafalarının üstünde daha büyük, daha parlak ibiklere sahip olan erkekleri tercih ettiklerini bulmuşlardır.