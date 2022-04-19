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Tavuklu patates karnıyarık nasıl yapılır? Tavuklu patates karnıyarık malzemeleri neler?

19.04.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem leziz hem de sağlıklı olan tavuklu patates karnıyarık, favori yemeklerinizden biri haline gelebilir. Tavuklu patates karnıyarık patates, tavuk göğsü, kaşar peyniri gibi malzemelerden yapılıyor. Peki tavuklu patates karnıyarık nasıl yapılır? Tavuklu patates karnıyarık malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Tavuklu patates karnıyarık nasıl yapılır? Tavuklu patates karnıyarık malzemeleri neler?

Akşama iftarda ne hazırlasam? diye düşünenlerdenseniz bu tarif tam size göre. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavuklu patates karnıyarık tarifini deneyebilirsiniz. Peki tavuklu patates karnıyarık nasıl yapılır? Tavuklu patates karnıyarık malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

TAVUKLU PATATES KARNIYARIK MALZEMELERİ

7-8 adet patates
2 adet kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
4.5 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet yeşil biber
1 adet soğan
1 adet havuç
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 yemek kaşığı salça
1.5 su bardağı sıcak su
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
300 gram tavuk göğsü

TAVUKLU PATATES KARNIYARIK TARİFİ

Patatesleri yıkayın, kabuklarını soyup ortasını bir tatlı kaşığı yardımıyla yuvarlak olarak oyun. Bir tavada bir çay bardağı sıvı yağ kızdırıp patatesleri arkalı önlü kızartın. Tavuğu kare şeklinde doğrayın ve 3- 4 yemek kaşığı sıvı yağda soteleyin. İçerisine yemeklik doğranmış soğanı, küçük küp olarak doğranmış havuçu ve biberleri ekleyip hepsini soteleyin.

Patateslerin orta kısımlarına tavuklu harcı iki yemek kaşığı kadar hepsine eşit paylaştırın. 1 yemek kaşığı salça ve 1. 5 su bardağı suyu çırpıp hepsinin üzerine gezdirerek ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yağlı kağıtla üzerini kapatıp pişmeye bırakın. Üzerine dilerseniz fırından almaya yakın bir su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirebilirsiniz. Kaşar peyniri hafif eridiğinde fırından alın. Afiyet olsun...


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karnıyarık tarifi
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