Tavus kelebeği, görenleri şaşırttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personel Erhan Öztürk, çiçek fidelerinin yer aldığı bölümde dolaşırken, kanat açıklığı ve boyu yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda olan üzeri benekli tavus kelebeği gördü.
Kelebeği görünce şaşıran Öztürk, cep telefonuyla görüntüledi. Kelebeğin ayak kısmındaki tırnaklar da uzunluğuyla dikkat çekti. Bir süre sonra uçan kelebek, kayıplara karıştı.
Öztürk, kelebeğin video ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bahar aylarında kelebeklerin daha sık görüldüğünü belirten Ertan Öztürk, "Kelebeği gördüğümde çok şaşırdım. Hayatım boyunca ilk kez bu kadar büyük bir kelebek gördüm" dedi.
(DHA)
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Kayserili çoban bulmuştu! Dünyada bir ilk
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Korkunç! Gören inanamadı
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum