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Tayland'da bir restoran, müşterilerin kilosuna göre indirim yapıyor! Uygulama tepki çekti

Tayland'da bir restoran, girişe koyduğu vücut ölçüm direkleriyle müşterilerin vücut boyutlarını ölçerek, kilolarına göre indirim yapıyor. Bu uygulama ise bazı müşterilerin tepkisine yol açtı.

Tayland'da bir restoran, müşterilerin kilosuna göre indirim yapıyor! Uygulama tepki çekti
Jale Uslu

Tayland'da bir restoran, girişe koyduğu vücut ölçüm direkleriyle müşterilerin vücut boyutlarını ölçerek, kilolarına göre indirim yapıyor. Hindustan Times'ın haberine göre, Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai şehrinde bulunan bir restoranın getirdiği uygulama, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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MÜŞTERİLER ARALIKLARDAN GEÇİYOR

Restoranın girişindeki çubuklarla oluşturulan beş farklı genişlikteki vücut ölçüm aralıklarından geçmesi istenen müşteriler, ne kadar zayıflarsa o kadar indirime tabi tutuluyor. En ince aralıktan geçebilen müşterilere yüzde 20 indirim uygulanırken, en geniş aralıktan geçebilenlere ise yüzde 5 indirim yapılıyor. Hiçbirinden geçemeyenler ise "Tam fiyat, üzgünüz." afişiyle karşılaşıyor.

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Öte yandan bu uygulama, kilolu insanları eğlence kisvesi altında küçük düşürebileceği gerekçesiyle sosyal medyada eleştiriliyor. Uygulamanın ayrımcılığa yol açtığını savunan sosyal medya kullanıcıları, "Eğer geçemezsem, daha fazla para mı ödeyeceğim? Bu çok rencide edici." gibi ifadelerle bu uygulamayı eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
restoran indirim kilo
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