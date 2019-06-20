Tayland’da satışa çıkarılan ve bütün hastalıkları iyileştirdiği iddia edilen “sihirli kartların” tehlike oluşturacak düzeyde radyasyon yaydığı ortaya çıktı. 500 bahta satılan (yaklaşık 280 TL) kartların Expert Pro Network isimli şirket tarafından üretildiği iddia edildi. Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan Khon Kaen’in bölgesinin yerlileri, kartları vücutlarının farklı noktalarına koyup içtikleri suya batırdı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Tayland’ın nükleer araştırma dairesi Barış İçin Atom Bürosu (OAP), plastik kartların bazılarının insan sağlığına zarar verecek düzeyde radyasyon yaydığını ortaya çıkardı. Bu radyasyon oranının insanlar için güvenli olan limitin 350 kat üstünde olduğu anlaşıldı.

Sonradan ortaya çıkan X ışınları, kartların yüzeyinden radyoaktif elementler olan uranyum ve toryumun yayıldığını gösterdi. OAP yaptığı açıklamada, “Bölgedeki radyoaktif kirliliğin seviyesini incelemeye çalışıyoruz (...) Kartları içme suyuna daldırmak suyu kanserojen parçacıklarıyla kirletmiş olabilir” dedi. Açıklamada ayrıca, “Toplum gereksiz radyoaktiviteye maruz kalmaktan korunmak için bu gibi kartları kullanmaktan kaçınmalı” ifadelerine yer verildi.