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Tayland'da satılan "her derde deva" kartların içinden çıkan şoke etti!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Tayland’da satışa çıkarılan ve her derde deva olduğu ve bütün hastalıkları iyileştirdiği iddia edilen “sihirli kartların” tehlike oluşturacak düzeyde radyasyon yaydığı ortaya çıktı

Tayland'da satılan "her derde deva" kartların içinden çıkan şoke etti!

Tayland’da satışa çıkarılan ve bütün hastalıkları iyileştirdiği iddia edilen “sihirli kartların” tehlike oluşturacak düzeyde radyasyon yaydığı ortaya çıktı. 500 bahta satılan (yaklaşık 280 TL) kartların Expert Pro Network isimli şirket tarafından üretildiği iddia edildi. Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan Khon Kaen’in bölgesinin yerlileri, kartları vücutlarının farklı noktalarına koyup içtikleri suya batırdı.

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Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Tayland’ın nükleer araştırma dairesi Barış İçin Atom Bürosu (OAP), plastik kartların bazılarının insan sağlığına zarar verecek düzeyde radyasyon yaydığını ortaya çıkardı. Bu radyasyon oranının insanlar için güvenli olan limitin 350 kat üstünde olduğu anlaşıldı.

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Sonradan ortaya çıkan X ışınları, kartların yüzeyinden radyoaktif elementler olan uranyum ve toryumun yayıldığını gösterdi. OAP yaptığı açıklamada, “Bölgedeki radyoaktif kirliliğin seviyesini incelemeye çalışıyoruz (...) Kartları içme suyuna daldırmak suyu kanserojen parçacıklarıyla kirletmiş olabilir” dedi. Açıklamada ayrıca, “Toplum gereksiz radyoaktiviteye maruz kalmaktan korunmak için bu gibi kartları kullanmaktan kaçınmalı” ifadelerine yer verildi.

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Taylandlı kimyacı Weerachi Phutdhawong’un paylaştığı bir fotoğrafta, kartın üzerinde Endonezya dilinde “sihirli kart” yazdığı ve sloganının da “sağlık, enerji, elektrik” olduğu görülüyor.

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Kartta kimlik numarasının yanı sıra “Alman teknolojisiyle üretilmiştir” ifadesi, 2002 Bali saldırılarında Endonezya’nın kullandığı dünya barış sembolü ve Dünya Barış Gongu’nun damgası bulunuyor.

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Tedarikçi firmanın kartı sattığı yerlilere kartın sağlığa faydalı olduğunu söylediği bilinse de, kartların üzerinde buna dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

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