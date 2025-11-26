Tayland’ın Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

Tayland Hükümeti Halkla İlişkiler Departmanı, Başbakan Anutin Charnvirakul’un Songkhla eyaletinde etkili olan sel nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Açıklamada, “Çeşitli kurumlar, afet bölgelerindeki insanlara yardım etmek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlamak için görevlendirildi” ifadeleri kullanıldı.

Tayland Meteoroloji Departmanı, başta Songkhla olmak üzere ülkenin güneyindeki çeşitli kentlerde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarıda bulundu.