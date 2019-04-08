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Taylandlı genç yaptığı düşük bütçeli cosplaylerle sizi kahkahalara boğacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 08.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Cosplay, tüm peruklarla, makyajlarla ve özenle hazırlanmış kostümlerle daha pahalı olabilir, bu yüzden neden yeniden biraz daha yeni olan "Düşük Bütçeli Cosplay" ın arkasındaki yaratıcısı Taylandlı Cosplay meraklısı Anucha “Cha” Saengchart'dan bazı ipuçlarını almıyorsunuz?

Taylandlı genç yaptığı düşük bütçeli cosplaylerle sizi kahkahalara boğacak!

Cosplayer olarak adlandırılan kişiler çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanarak Anime ve Manga, Film, Oyun, Kitap ve Cosplay sanatçısının kendi yarattığı karakterleri taklit ederek kostüm ve performans sanatı icra etmektedirler. Ancak bu olay tüm aksesuarları ve malzemeleri bir araya getirdiğimizde oldukça pahalıya mal olabilir. Ancak Taylandlı Cosplay meraklısı Anucha "Cha" Saengchart, bu işi düşük maliyetle nasıl yapacağını bulmuş gibi...

Bütçe dostu Thanos makyajlarından sarışın, pasta saçlı Goku'ya kadar, Saengchart çevresindeki her şeyden ve yaratıcılığından ilham alarak kendine özgü cosplayler yapıyor.

Kimi zaman komik kimi zaman ilginç olan düşük bütçeli cosplayler...

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