Taylandlı genç yaptığı düşük bütçeli cosplaylerle sizi kahkahalara boğacak!

Cosplayer olarak adlandırılan kişiler çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanarak Anime ve Manga, Film, Oyun, Kitap ve Cosplay sanatçısının kendi yarattığı karakterleri taklit ederek kostüm ve performans sanatı icra etmektedirler. Ancak bu olay tüm aksesuarları ve malzemeleri bir araya getirdiğimizde oldukça pahalıya mal olabilir. Ancak Taylandlı Cosplay meraklısı Anucha "Cha" Saengchart, bu işi düşük maliyetle nasıl yapacağını bulmuş gibi...

Bütçe dostu Thanos makyajlarından sarışın, pasta saçlı Goku'ya kadar, Saengchart çevresindeki her şeyden ve yaratıcılığından ilham alarak kendine özgü cosplayler yapıyor.

Kimi zaman komik kimi zaman ilginç olan düşük bütçeli cosplayler...