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Taylor Swift Instagram yorumlarını kapattı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Instagram paylaşımlarını neden takipçi yorumlarına kapattığını açıkladı.

Taylor Swift Instagram yorumlarını kapattı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Instagram’ındaki paylaşımlarını takipçi yorumlarına kapattı.

Bu yılın sonunda 30 yaşına girecek olan ünlü şarkıcı, 30 yaşla ilgili Amerikan Elle dergisine bir makale yazdı.

Yazısında, Instagram yorumlarını kapatmasına da açıklık getiren Swift, sosyal medya kullanma biçimini değiştirdiğini söyleyerek, “Bazı gürültüleri engellemeyi öğrendim” dedi.

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“Evet, paylaşımlarımdaki yorumları kapattım” diyen Swift, “Bu şekilde arkadaşlarıma ve hayranlarıma hayatımdaki güncellemeleri gösteriyorum, ancak bana bakan biri tarafından onaylanmama gerek kalmaması için beynimi eğitiyorum” ifadesini kullandı.

Swift ayrıca, “Aynı zamanda sabah saat dokuzda kahvemi içerken ‘gitmem gereken bir delikte ölmemi’ söyleme ihtiyacı duyan herkesi de engelliyorum” dedi.

Ünlü şarkıcı, “Bence kendinize olan saygınızın sağlıklı kalması için daha az internet övgüsüne ihtiyaç var” yorumunu yaptı.

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