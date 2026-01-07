Mynet Trend

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

TAYVAN'da F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

Tayvan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 'F-16V' tipi savaş uçağının adanın doğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştüğü belirtildi. Yerel saatle dün 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye edeceğini söylediği ancak fırlatmanın başarılı olup olmadığının teyit edilemediği aktarıldı.

Yetkililer, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

