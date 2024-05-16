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  4. Taze anne Eda Ece kızı Mina İpek'i paylaştı! O kareye beğeni yağdı

Taze anne Eda Ece kızı Mina İpek'i paylaştı! O kareye beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.05.2024 16:11
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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Yıldız' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. Nisan ayının ilk günlerinde kızını kucağına alan Eda Ece, kızı Mina İpek ile poz verdi. Ünlü oyuncunun o karesine beğeni yağdı.

Taze anne Eda Ece kızı Mina İpek'i paylaştı! O kareye beğeni yağdı

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te evlenen, eylül ayında ise hamilelik haberiyle gündeme gelen Eda Ece, haftalar önce minik kızını kucağına aldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Ece şimdilerde kızıyla vakit geçiriyor. Eda Ece'den ilk anne kız pozu da geldi.

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BEĞENİ YAĞDI

Kızının yüzünü göstermeyen Eda Ece paylaşımına "Mina'm minnoşumla günler böyle geçiyor" notunu düştü. Ünlü ismin paylaştığı anne kız karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.

eda ece paylaşım

"UYKU, DİNLENME YOK..."

Ece, doğum sonrası süreçte neler yaşadığını "Doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku, dinlenme yok. Sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık, çok acayip. Ama meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş. Hediye alıp alıp gittik. 'Ne çekiyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?' dememişiz. Şu an vaktim olmuyor ama anneler sizle konuşacaklarımız var, vay be. Bütün saygıyı hak ediyoruz" sözleriyle anlatmıştı.

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