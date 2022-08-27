Doyurucu ana yemeklerden biri olan taze barbunya pilav ya da makarna gibi lezzetlerin yanına çok yakışır. Peki taze barbunya yemeği nasıl yapılır? Taze barbunya malzemeleri neler? İşte detaylar...

TAZE BARBUNYA MALZEMELERİ

1 kg taze kabuklu barbunya (ayıklanmış hali yaklaşık 2 çorba kasesi),

2 adet patates,

2 adet havuç,

1 adet soğan,

1 adet büyük boy rendelenmiş domates,

3-4 yemek kaşığı zeytinyağ,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 tatlı kaşığı tuz.

TAZE BARBUNYA TARİFİ

Barbunyaları kabuklarından çıkarıp yıkayın ve süzün,

Zeytinyağını kızdırıp yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun,

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun,

Küp Küp doğradığınız patates ve havuçları ekleyip karıştırın,

Rendelenmiş domatesi ekleyip 2-3 dk. kavurun,

Barbunyayı ekleyip karıştırın,

Üzerini geçecek kadar su ekleyin,

Barbunyalar, patates ve havuçlar yumuşayana kadar pişirin,

Ateşten alıp tuzunu ekleyin,

Soğuk veya sıcak servis yapabilirsiniz,

Servis esnasında maydanozla süsleyebilirsiniz.

