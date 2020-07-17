Taze fasulye tarifi: Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak süper lezzet

En lezzetli yaz yemeklerinden olan taze fasulye tarifi, enfes tadının yanı sıra son derece sağlıklı bir yemek oluyor. Beslenme uzmanları, taze fasulye tüketmenin sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirtiyor. İşte zeytinyağlı taze fasulye tarifi ve faydaları.
750 gram taze fasulye
2 adet kuru soğan
Bir çay bardağı zeytinyağı
4 adet büyük boy domates
3 diş sarımsak
Bir çay bardağı sıcak su
Bir tatlı kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı tuz
Taze fasulye birden farklı şekilde hazırlanabilir. Zeytinyağlı taze fasulye tarifi yanı sıra; etli taze fasulye tarifi, kıymalı taze fasulye tarifi, patatesli taze fasulye tarifi ve tavuk etli taze fasulye tarifi sıklıkla tercih edilenler arasında yerini alır.
Eğer taze fasulye kılçıklı ise mutlaka temizlemelisiniz. Yemek için kullanacağınız domateslerin ise bol sulu olması gerekmektedir. Yemeğin pişme süresi ise taze fasulyenin cinsine göre değişkenlik gösterebilir.
Taze fasulye içerdiği flovonoid sayesinde kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur. Birçok vitamin yönünden zengin olan yeşil fasulye, özellikle güçlü bir folat kaynağıdır. B vitamini türü olan folat, nöral tüp kusurlarını ve diğer doğum kusurlarını önlemede önemli rol oynar. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için beslenme uzmanları tarafından zeytinyağlı taze fasulye tavsiye edilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum