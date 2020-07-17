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Taze fasulye tarifi: Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak süper lezzet

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kolay ve lezzetli bir yemek olan zeytinyağlı taze fasulye tarifi, Türk mutfağının demirbaş yemeklerinden... Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır diyenler için tarifi tam tutan bir reçete hazırladık.

Taze fasulye tarifi: Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak süper lezzet

En lezzetli yaz yemeklerinden olan taze fasulye tarifi, enfes tadının yanı sıra son derece sağlıklı bir yemek oluyor. Beslenme uzmanları, taze fasulye tüketmenin sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirtiyor. İşte zeytinyağlı taze fasulye tarifi ve faydaları.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

750 gram taze fasulye
2 adet kuru soğan
Bir çay bardağı zeytinyağı
4 adet büyük boy domates
3 diş sarımsak
Bir çay bardağı sıcak su
Bir tatlı kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı tuz

TAZE FASULYE YEMEĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Kuru soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın.
  • Domateslerin kabuklarını soyun. Minik küpler şeklinde dilimleyin.
  • Yeşil fasulyeleri güzel bir şekilde ayıklayın. Sarımsakları da ince ince kıyın.
  • Geniş bir teflon tencereye zeytinyağını koyun. Üzerine soğanları dizin.
  • Soğanların üzerine ayıklayıp dilediğiniz gibi doğradığınız taze fasulyeleri dizin.
  • Fasulyelerin üzerine domatesleri koyduktan sonra sarımsakları da tencereye yerleştirin.
  • Son olarak tuzu ve şekeri ekledikten sonra sıcak suyu da tencereye ilave edip. Kısık ateşte 40 dakika pişirin. Afiyet olsun.

TAZE FASULYE TARİFİ ÇEŞİTLERİ

Taze fasulye birden farklı şekilde hazırlanabilir. Zeytinyağlı taze fasulye tarifi yanı sıra; etli taze fasulye tarifi, kıymalı taze fasulye tarifi, patatesli taze fasulye tarifi ve tavuk etli taze fasulye tarifi sıklıkla tercih edilenler arasında yerini alır.

TAZE FASULYE TARİFİ PÜF NOKTASI NEDİR?

Eğer taze fasulye kılçıklı ise mutlaka temizlemelisiniz. Yemek için kullanacağınız domateslerin ise bol sulu olması gerekmektedir. Yemeğin pişme süresi ise taze fasulyenin cinsine göre değişkenlik gösterebilir.

TAZE FASULYE YEMEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Taze fasulye içerdiği flovonoid sayesinde kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur. Birçok vitamin yönünden zengin olan yeşil fasulye, özellikle güçlü bir folat kaynağıdır. B vitamini türü olan folat, nöral tüp kusurlarını ve diğer doğum kusurlarını önlemede önemli rol oynar. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için beslenme uzmanları tarafından zeytinyağlı taze fasulye tavsiye edilir.

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