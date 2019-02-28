Tazecik kalsınlar! Yeşillikleri ilk günkü gibi taze tutmanın yolları

Maydanoz, marul, dereotu, taze soğan, roka, tere gibi yeşilliklerin kısa süre içinde sararım çürümelerinin önüne geçmek için sizlere en etkili yöntemlerden bahsedeceğiz. Bu muhafaza etme yöntemleri ile paranızı çöpe atmaktan kurtulup tazecik otlar yiyeceksiniz!

Birinci yöntem



Yeşillikleri su dolu kavanoz içinde koyun ve üst kısmına bir poşet geçirin. Bu şekilde dolabınızda bir hafta boyunca ilk günkü tazeliklerini korumaları mümkün.

İkinci yöntem



Dereotu, nane, roka veya tere gibi ince yeşillikleri kıyın ve bu kıyılan yeşillikleri porsiyonlara ayırın. Folyoya sararken içlerine bir diş sarımsak ekleyin ve buzluğa kaldırın. Bu da uygulanabilecek yöntemlerden bir diğeridir.

Üçüncü yöntem

Yeşillikleri yıkayın ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra kese kağıdına sarın ve dolaba kaldırın ancak etilen gaz ürettikleri için yeşillikleri armut, domates ve muz gibi yiyeceklerden uzak bir yerde konumlandırın.

Dördüncü yöntem

Cam kavanozlar bu iş için biçilmiş kaftan. Yıkadığınız yeşillikleri kuruttuktan sonra dilediğiniz şekilde cam kavanozun içine koyun ve ağzını kapatın. Kavanozun kuru olduğuna dikkat edin.



