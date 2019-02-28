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Tazecik kalsınlar! Yeşillikleri ilk günkü gibi taze tutmanın yolları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.02.2019 14:17 | Son Güncelleme

Market ya da pazardan aldığımız yeşillikleri 3 gün içinde tüketmezsek ne yazık ki onları çöple buluşturuyoruz. İşte bunun en temel sebebi yeşilliklerin doğru bir şekilde saklanmamasından kaynaklanıyor. Ancak çözümsüz değiliz sevgili okur, bahsedeceğimiz bu yöntemler sayesinde yeşilliklerin çürümesinin önüne geçebilirsiniz...

Tazecik kalsınlar! Yeşillikleri ilk günkü gibi taze tutmanın yolları

Maydanoz, marul, dereotu, taze soğan, roka, tere gibi yeşilliklerin kısa süre içinde sararım çürümelerinin önüne geçmek için sizlere en etkili yöntemlerden bahsedeceğiz. Bu muhafaza etme yöntemleri ile paranızı çöpe atmaktan kurtulup tazecik otlar yiyeceksiniz!

Birinci yöntem

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Yeşillikleri su dolu kavanoz içinde koyun ve üst kısmına bir poşet geçirin. Bu şekilde dolabınızda bir hafta boyunca ilk günkü tazeliklerini korumaları mümkün.

İkinci yöntem

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Dereotu, nane, roka veya tere gibi ince yeşillikleri kıyın ve bu kıyılan yeşillikleri porsiyonlara ayırın. Folyoya sararken içlerine bir diş sarımsak ekleyin ve buzluğa kaldırın. Bu da uygulanabilecek yöntemlerden bir diğeridir.

Üçüncü yöntem

Yeşillikleri yıkayın ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra kese kağıdına sarın ve dolaba kaldırın ancak etilen gaz ürettikleri için yeşillikleri armut, domates ve muz gibi yiyeceklerden uzak bir yerde konumlandırın.

Dördüncü yöntem

Cam kavanozlar bu iş için biçilmiş kaftan. Yıkadığınız yeşillikleri kuruttuktan sonra dilediğiniz şekilde cam kavanozun içine koyun ve ağzını kapatın. Kavanozun kuru olduğuna dikkat edin.

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