Tazyik nasıl yazılır? Tazyik mi tayzik mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, kelime sayısı oldukça fazla ve zengin diller arasında başta yer alır. Bu kelimeler içerisinde pek çok kelime grubu bulunur. Binlerce kelime olması sebebiyle bazılarının hatalı yazılması çok olağan bir durumdur. Günümüzde bazı kelimeler vardır ki çok fazla yazım hataları yapılır. Tazyik sözcüğü de bu kelimelerden biridir. Tazyik sözcüğü günlük hayatın birçok noktasında sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte yazılışı ve telaffuz edilişi bakımından sıklıkla hata yapılan kelimeler içerisinde tazyik sözcüğü başta gelir. Bunun gibi kelimeler Türkçe ağız yapısına uymadığından dolayı yanlış söylenip, yanlış yazılabilmektedir. Aynı zamanda hatalı telaffuz edilen sözcüklerin yazılışında da hata yapmak beklenen bir durumdur. Tazyik gibi sıklıkla hata yapılan sözcüklerin doğru yazım biçimine Türk Dil Kurumunun yayımladığı yazım kılavuzlarından kolaylıkla ulaşılabilir.

Tazyik nasıl yazılır?

Tazyik TDK sözlüklerine göre; Arapçada dilimize geçen bir sözcük olarak günlük hayatta sıkça kullanılır. Kelimenin Arapçadaki orijinal hali ise, tażyīḳ’dir. Genellikle ‘basınç’ anlamında kullanılır. Tazyik sözcüğünün ortasında 2 adet sessiz harf yer alır. Bu nedenle diğer kelimelerden ayrı olarak telaffuz ve yazılış şekline dikkat etmek gerekebilir. Türkçede alışık olunmayan bu tür sözcükler hatalı telaffuz edilebilir ve buna bağlı olarak yazımında da hata yapılabilir. Bundan dolayı tazyik yazımı sıklıkla merak edilen sözcükler arasında yer alır. Kişiler arası hatalı ifadelerin yaygınlaşması, bu tür kelimelerin sorgulanmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Bu sözcüğün ‘tazyik’ biçiminde yazılması gerekir.

Tazyik doğru yazılışı nedir?

Bu kelimeyi doğru bir şekilde yazmak isteyen kişiler, kelimenin tazyik mi tayzik mi şeklinde yazılması gerektiğini merak eder. Kelimenin doğru kullanım biçimi farklı olsa da halk arasında genellikle tayzik şeklinde ifade edilir. Fakat sözcüğün doğru kullanımı ‘tazyik’ biçiminde olmalıdır. Bu tür sözcüklerde özellikle ortada bulunan sessiz harflere dikkat edilmelidir. Böylece hem telaffuz ederken hem de yazarken hatalardan kaçınılmış olur. Kelimenin doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

Tazyik (Doğru kullanım)

Tayzik (Yanlış kullanım)





