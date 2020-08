TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (1)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyada insan haklarından, hukuktan, adaletten, haktan, haksızlıktan bahsedebilecek en son devlet Fransa'dır. Son iki yüzyılın tarihi, Fransa'nın yüzündeki karayı, alnındaki lekeyi silmesinin mümkün olmadığını gösteriyor." dedi.

Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı törende, vatan kıldıkları bu topraklarda bin yılı aşan bir zamandır varlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu vatanı toprağı, bitkisi, insanı, mimarisi, kültürü ve hayat tarzıyla bir oya işi gibi incelikle işlediklerini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bu bin yıl boyunca bulunduğumuz coğrafyalarda, toprağa, insana, kültüre hizmet ettik, emek verdik. Büyük devletimiz Osmanlı'nın yüzlerce yıl kaldığı topraklarda mevcut inançlar, yerel diller, yerel mimari, kültür, sanat itinayla korundu. Yüzlerce yıl sonra çekildiğimiz bu topraklarda yaşayan herkes inancını, dilini, kültürünü, sanatını hiçbir kopukluk olmadan sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Her zaman, barışın, huzurun, insan hürriyetinin ve kişiliğinin koruyucusu olmanın unutulmaz örneklerini verdik. Yüz yıl önce, her zerresiyle, her hücresiyle sahip olduğumuz, sahip olmayı hak ettiğimiz bu vatan topraklarını işgal ve istila etmek isteyenlere de hak ettikleri cevabı, dersi verdik. Peki yüz yıl önce Adana ve havalisini işgal etmeye gelenler nerede? Onlar neler yaptılar? Fransızlardan bahsediyorum. Sömürgeci, barbar, insana ve kendinden olmayan insana dair her şeye saygısızca, vahşice yaklaşan Fransızlar, tam 75 sene önce, evet, tam bugün Cezayir’de büyük bir katliam gerçekleştirdiler. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Fransa, sömürgesi altındaki Cezayirli gençlerden yardım ve destek istemişti. Hatta Cezayir’e bağımsızlığını vadederek ancak Fransa işgalden kurtulunca, ilk işleri Cezayir’de büyük bir katliam gerçekleştirmek oldu. Nazi Almanyasının işgaline direnemeyen, işgalden kendi milli direnişiyle değil ancak İngiltere ve ABD’nin yardımıyla kurtulan Fransa ilk iş olarak Cezayir’e saldırmıştır. 'Kul kullun ya'melu ala şakiletih' Herkes karakterinin gereğini yapar. 90’lı yıllarda Ruanda’da yaşanan katliamda da bu Fransa’yı görüyoruz."