YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de gazetecilerle bir araya geldi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de gazetecilerle bir araya geldi:

29.12.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doların değerinin 17'lere, 18'lere gelmesi, ekonomik temellerle politik gerçeklerle hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir hareketlenmeydi. İşin temelinde vatandaşı korku ve paniğe itip daha fazla artacak gibi algı oluşturması vardı ve maalesef bu süreci yaşadı Türkiye. Bu çok uzun sürmedi" - "Düzenleme çerçevesini ortaya koyup, bizim Merkez Bankamızın, otoritelerimizin gözetimi ve denetimi altında, tasarruf sahipleri için de daha sağlıklı bir çerçevede 'Kendi coinlerimizi geliştirme' diyelim, bu konuda birtakım çalışmalar var. Finansal yapımızı daha çeşitlendiren, derinleştiren bir yapıyı da önümüzdeki günlerde göreceğiz"

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Doların değerinin 17'lere, 18'lere gelmesi, ekonomik temellerle politik gerçeklerle hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir hareketlenmeydi. İşin temelinde vatandaşı korku ve paniğe itip daha fazla artacak gibi algı oluşturması vardı ve maalesef bu süreci yaşadı Türkiye. Bu çok uzun sürmedi." dedi.

Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.

Son iki yılda dünyanın çok ciddi sıkıntılarla karşılaştığını beliren Yılmaz, iklim değişikliği tartışmalarının da bu yıl ön plana çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği politika çerçevesinde faiz oranlarını düşürüp, sürdürülebilir bir ekonomiyi sağlamayı hedeflediklerine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Birtakım çevreler Cumhurbaşkanı'mızın bu faizdeki politikasının sonrasında vatandaşımızda korku ve panik havası oluşturdu. Faizlerin düşmesi bir miktar dövizi hareketlendirebilir, belli limitler içinde bunu anlayabilirsiniz. Ama doların değerinin 17'lere, 18'lere gelmesi, ekonomik temellerle politik gerçeklerle hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir hareketlenmeydi. İşin temelinde vatandaşı korku ve paniğe itip daha fazla artacak gibi algı oluşturması vardı ve maalesef bu süreci yaşadı Türkiye. Bu çok uzun sürmedi. Bu süreç bize şunu gösterdi ki bu suni bir artıştı. Doğal, ekonomik gerçeklere dayalı bir artış olsa bu kadar hızlı geriye gelmezdi zaten. Vatandaşa 'Dolar alın, dolar daha da çok artacak.' diye telkinde bulunanlar, şimdi kaybeden vatandaşlara hesap vermeli diye düşünüyorum."

- "Finansal yapımızı daha çeşitlendiren bir yapıyı önümüzdeki günlerde göreceğiz"

Finansal piyasalar açısından en önemli meselenin vatandaşların alternatiflerini çoğaltmak olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede yeni birtakım enstrümanlar geliştiriyor hükümetimiz. Bunlar da ülkemizin gündemine gelecek. Bir kısmı Meclisimizin gündemine gelecek, bir kısmı idari kararlarla yapılacak. Biri altınla ilgili çalışmalar. Yastık altında 280 milyar dolarlık bir altın varlığından bahsediliyor. Bunun ekonomiye kazandırılması konusunda çalışmalar söz konusu. Bir taraftan da Bitcoinler ve diğer coinler... Bu paralar uluslararası bir network içerisinde nereye gittiği de çok belli olmayan bir şekilde değerlendiriliyor. Düzenleme çerçevesini ortaya koyup, bizim Merkez Bankamızın, otoritelerimizin gözetimi ve denetimi altında, tasarruf sahipleri için de daha sağlıklı bir çerçevede, 'kendi coinlerimizi geliştirme' diyelim, bu konuda birtakım çalışmalar var. Finansal yapımızı daha çeşitlendiren, derinleştiren bir yapıyı da önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Yılmaz, bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğünü belirterek "Şu an önümüzdeki meselelerden biri enflasyon meselesi. Dünya büyüme açısından bir sıkıntı yaşadığı gibi enflasyonda da bütün dünyada artış oldu." ifadelerini kullandı.

Salgın, kuraklık, salgın sonrası yaşanan lojistik ve tedarik problemleri ile geçiş sürecinin etkisiyle tüm dünyada fiyatların hareketlendiği bir dönem yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, özellikle enerji, petrol, doğalgaz başta olmak üzere dünyanın birçok konuda fiyatların dolar bazında arttığı bir dönem yaşadığını bildirdi. Yılmaz, bu durumun tüm dünyayı etkilediğini dile getirerek "Bizi de elbette etkiliyor çünkü biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dışarıdan ithal etmek durumunda olan bir ülkeyiz. Ancak bunun vatandaşımıza en az yansıması için de her türlü gayreti sarf ettik. Buna rağmen enflasyon, dünyada da biz de de önemli mesele. Bunun önümüzdeki süreçte makul seviyelere düşmesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkan Haşim Sağlar da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Omicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecekOmicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
Bingöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandıBingöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
döviz Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:29
Öğle
12:25
İkindi
14:51
Akşam
17:12
Yatsı
18:35

Bingöl Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Çağrı Eczanesi
Merkez
Çapakçur Eczanesi
Merkez
Genç Derman Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Vefa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.