TBMM'ye bağlı şikayetleri inceleyen kurum hangisidir? KPSS lisans 2022 sorusu ve cevabı!

KPSS lisans sınavında TBMM'ye bağlı şikayetleri inceleyen kurum soruldu. Bugün, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sonrası birçok vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. İşte KPSS lisans sınavında çıkan "TBMM'ye bağlı şikayetleri inceleyen kurum hangisidir?" sorusunun cevabı...

TBMM'E BAĞLI ŞİKAYETLERİ İNCELEYEN KURUM HANGİSİDİR?

KPSS sınavında "TBMM'ye bağlı şikayetleri inceleyen kurum hangisidir?" sorusu akılların karışmasına neden oldu.

Sorunun yanıtı ise son derece kolaydır.

TBMM'ye bağlı şikayetleri inceleyen kurum; Kamu Denetçiliği Kurumu'dur.

