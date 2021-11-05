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TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?

05.11.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı programda yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, "TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?" sorunun yanıtı...

TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?

TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?

A.) Karga yürüyüşü
B.) Fil yürüyüşü
C.) Timsah yürüyüşü
D.) Ayı yürüyüşü

Doğru cevap: D seçeneği.


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