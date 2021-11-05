ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı programda yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, "TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?" sorunun yanıtı...
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