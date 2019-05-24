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Team Razer ve Evil Geniuses yeniden ortaklık kurdu

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 24.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

Razer, bugün dünya çapındaki bir hayran kitlesine sahip en uzun soluklu profesyonel ekiplerden biri olan Evil Geniuses (EG) ile yeni bir ortaklık yaptığını açıkladı.

Team Razer ve Evil Geniuses yeniden ortaklık kurdu

Bu, Evil Geniuses’ın International 2019 turnuvasına hak kazanan Dota 2 takımının Team Razer’a geri döndüğünü müjdeliyor. EG Dota 2 takımı, yoğun turnuvanın son beş turunda ortalama ilk beş sırayı alan en tutarlı takım oldu. Evil Geniuses, Razer’ın gelecek iki yıl boyunca yapılacak tüm antrenmanlar ve turnuvalar için kulaklıklar, klavyeler, fareler ve mousepad'ler dahil, espor çevre birimleri ile donatılacak.

Evil Geniuses, birinci sınıf Dota 2 ve Call of Duty (COD) ekipleri ile tanınıyor ve ayrıca Fortnite, Rocket League, Rainbow Six: Siege, Artefakt, Smash Bros. ve Street Fighter V'te yarışan takımları var. Takım, International 2015 Dota 2 Şampiyonası ve Call of Duty World League Championship 2018'i kazandı. Dota 2 takımı, son zamanlarda MDL Disneyland Paris Dota 2 Major'da üçüncü oldu. Formdaki takım The International 2019 turnuvasına da katılıyor.

Razer'deki Esports Küresel Direktörü David Tse, “Team Razer, Evil Geniuses ile en yüksek düzeyde ortak olmaktan gurur duyuyor,” derken ekledi:  “Her zaman tutku ve bağlılıklarından ilham alıyoruz ve ortaklığımız en iyi teknoloji ve becerilerle destekleneceğinden eminiz."

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Yıldız oyuncular

EG Dota 2 takımı iki yıldız sporcuya da sahip: Artour “Arteezy” Babaev, yarım milyondan fazla canlı takipçisi olan Özbekistan doğumlu bir Kanadalı. Pakistanlı müthiş bir isim olan Syed Sumail “SumaiL” Hassan, International Dota 2 Şampiyonası'nı kazanan en genç oyuncu ve 16 yaşında 1 milyon dolarlık kazancı aşan en genç oyuncu oldu.

EG’nin COD ekibi iki kez Call of Duty World Şampiyonu Jordan “JKap” Kaplan (2015, 2016) ve Bryan “Apathy” Zhelyazkov (2016, 2018) ikilisine sahip. İkili, art arda üç Call of Duty Championship Grand Final'de yer aldı. JKap aynı zamanda herhangi bir COD turnuvası finaline en çok kalan oyuncu rekorunu elde etti (dört kez). Beş kişilik takımın bir diğer üyesi ise, bir COD Şampiyonası kazanan (2015, 18 yaşında) en genç oyuncu olan Dillon "Attach" Price.

Evil Geniuses'ın COO'su Phillip Aram, şunları söyledi: “Razer’ın yüksek performanslı oyun cihazları en üst seviyede ve oyuncularımıza yeni bir performans avantajı sunuyor. Razer, devam eden başarının tadını çıkarmak ve The International'da tekrar yarışmak için mükemmel bir marka.”

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Anahtar Kelimeler:
e-spor Evil Geniuses fare pc Mousepad Team Razer

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