Team Razer ve Evil Geniuses yeniden ortaklık kurdu

Bu, Evil Geniuses’ın International 2019 turnuvasına hak kazanan Dota 2 takımının Team Razer’a geri döndüğünü müjdeliyor. EG Dota 2 takımı, yoğun turnuvanın son beş turunda ortalama ilk beş sırayı alan en tutarlı takım oldu. Evil Geniuses, Razer’ın gelecek iki yıl boyunca yapılacak tüm antrenmanlar ve turnuvalar için kulaklıklar, klavyeler, fareler ve mousepad'ler dahil, espor çevre birimleri ile donatılacak.

Evil Geniuses, birinci sınıf Dota 2 ve Call of Duty (COD) ekipleri ile tanınıyor ve ayrıca Fortnite, Rocket League, Rainbow Six: Siege, Artefakt, Smash Bros. ve Street Fighter V'te yarışan takımları var. Takım, International 2015 Dota 2 Şampiyonası ve Call of Duty World League Championship 2018'i kazandı. Dota 2 takımı, son zamanlarda MDL Disneyland Paris Dota 2 Major'da üçüncü oldu. Formdaki takım The International 2019 turnuvasına da katılıyor.

Razer'deki Esports Küresel Direktörü David Tse, “Team Razer, Evil Geniuses ile en yüksek düzeyde ortak olmaktan gurur duyuyor,” derken ekledi: “Her zaman tutku ve bağlılıklarından ilham alıyoruz ve ortaklığımız en iyi teknoloji ve becerilerle destekleneceğinden eminiz."