TEB, 2020'de 1 milyar 177 milyon TL net kar elde etti

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın son çeyreğinde toplam kredileri 82,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 30 oranında artarak 93,8 milyar TL oldu.

Açıklamaya göre ayrıca, TEB’in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, Global Finance dergisinin En İyi Dijital Banka 2020 yarışmasında Batı Avrupa’da faaliyet gösteren bankalar arasında "En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu" ödülüne layık görüldü.

TEB’in KOBİ’lerin ve işletmelerin günlük iş hayatını kolaylaştıran mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE, The Asian Banker’ın düzenlediği Finansal Teknolojilerde İnovasyon Ödülleri kapsamında "En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması Ödülü"ne, Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) düzenlediği Global SME Finance Yarışması’nda Yılın Yenilikçi Ürünü dalında "Mansiyon Ödülü"ne, Global Business Excellence Awards tarafından "En İyi Uygulama Ödülü"ne, Global Finance Innovators 2020 ve Best Business Awards tarafından "En İyi İnovasyon’" ödüllerine, The Banker tarafından Dijital Bankacılıkta İnovasyon Ödülleri kapsamında Mobil kategorisinde ödüle layık görüldü.

TEB Özel Bankacılık, World Finance dergisinin en başarılı bankacılık hizmetlerini ödüllendirdiği World Finance Bankacılık Ödülleri 2020’de "Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık", International Finance dergisinin düzenlediği International Finance Awards 2020 kapsamında "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ve Euromoney dergisi tarafından gerçekleştirilen Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Araştırması’nda "En İyi Özel Bankacılık" ödüllerine layık görüldü.