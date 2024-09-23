Tecavüzcü sapık bunu beklemiyordu! 6 yaşındaki kızı soydu, maymunlar devreye girince korkup topukladı

Hindistan medyasınına yansıyan haberlere göre, sapık adam 6 yaşındaki çocuğu hafta sonu kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletinin Baghpat kentindeki terk edilmiş bir eve götürdü. Kızın ailesinin iddiasına göre; adam çocuğun kıyafetlerini çıkarıp tecavüz etmeye kalkıştı. Ancak bu sırada devreye giren birkaç maymun adamı engelleyerek kaçırdı.
Times of India'nın haberine göre, dehşete kapılan kız eve döndüğünde ailesine maymunların kendisini adamdan kurtardığını söyledi.
Yerel basına konuşan baba, "Kızım dışarıda oynarken adam alıp götürmüş. Ayrıca kızımı beni öldürmekle tehdit etmiş. Maymunlar müdahale etmeseydi kızım çoktan ölmüştü" dedi.
Sapık adam ise Doula köyündeki dar bir sokakta küçük kızın elini tutarak yürürken güvenlik kameralarına yakalandı.
Polis, genç sapığın başka bir köyde ikamet ettiğini, kimliğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.
Tecavüz girişimi iddiasıyla ilgili polis soruşturma başlattı. Yerel polis sözcüsü adamın hala firarda olduğunu söyledi.