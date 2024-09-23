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  4. Tecavüzcü sapık bunu beklemiyordu! 6 yaşındaki kızı soydu, maymunlar devreye girince korkup topukladı

Tecavüzcü sapık bunu beklemiyordu! 6 yaşındaki kızı soydu, maymunlar devreye girince korkup topukladı

23.09.2024 15:04
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Hindistan'da bir adam, 6 yaşındaki kızı sokakta oynarken elinden tutup terk edilmiş bir eve götürdü. Burada çocuğun kıyafetlerini çıkaran sapık tecavüz etmeye kalkıştı. Tam bu sırada kimsenin aklına gelmeyecek bir şey oldu: Maymunlar tecavüzcü sapığı korkutup kaçırdı. Küçük çocuk yaşananları ailesine, ailesi de basına anlattı.

Tecavüzcü sapık bunu beklemiyordu! 6 yaşındaki kızı soydu, maymunlar devreye girince korkup topukladı

Hindistan medyasınına yansıyan haberlere göre, sapık adam 6 yaşındaki çocuğu hafta sonu kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletinin Baghpat kentindeki terk edilmiş bir eve götürdü. Kızın ailesinin iddiasına göre; adam çocuğun kıyafetlerini çıkarıp tecavüz etmeye kalkıştı. Ancak bu sırada devreye giren birkaç maymun adamı engelleyerek kaçırdı.

AİLESİNE DEHŞET İÇİNDE ANLATTI: MAYMUNLAR BENİ TECAVÜZDEN KURTARDI

Times of India'nın haberine göre, dehşete kapılan kız eve döndüğünde ailesine maymunların kendisini adamdan kurtardığını söyledi.

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MAYMUNLAR MÜDAHALE ETMESEYDİ KIZIM ÇOKTAN ÖLMÜŞTÜ

Yerel basına konuşan baba, "Kızım dışarıda oynarken adam alıp götürmüş. Ayrıca kızımı beni öldürmekle tehdit etmiş. Maymunlar müdahale etmeseydi kızım çoktan ölmüştü" dedi.

TECAVÜZCÜ SAPIK KAMERADA

Sapık adam ise Doula köyündeki dar bir sokakta küçük kızın elini tutarak yürürken güvenlik kameralarına yakalandı.

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KİMLİĞİ BİLİNMİYOR VE FİRARDA

Polis, genç sapığın başka bir köyde ikamet ettiğini, kimliğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Tecavüz girişimi iddiasıyla ilgili polis soruşturma başlattı. Yerel polis sözcüsü adamın hala firarda olduğunu söyledi. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan maymun
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