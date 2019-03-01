Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Euronews Türkiye'nin haberine göre küçük kız çocuğu büyük annesinin 65 yaşındaki sevgilisinin tecavüzüne uğradı.

Hamile kalan küçük kız 19 haftalık iken kürtaj olmak için Tucuman bölgesindeki bir hastaneye başvurdu. Doktorların 5 hafta boyunca karar alamamasıyla hamilelik 23 haftayı geçti. Kürtajı riskli bulan doktorlar daha sonra küçük kız çocuğunu sezaryenle doğum yapmaya mecbur bıraktı.

Salı günü sezaryenle doğum yapan küçük kız prematüre bebek dünyaya getirdi. İkisinin sağlık durumu ile ilgili bilgi alınamadı.

"DOĞUM YAPMAYA ZORLAMAK ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE İŞKENCE SAYILIR"

Yetkililerin ivedilikle olayla ilgili soruşturma başlatmasını isteyen İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Margaret Wurth, "11 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını tehlikeye atıp, rızası dışında hamileliğini sürdürmeye zorlanması yetkili makamların gücünü kötüye kullanmasının iğrenç bir örneğidir." dedi.

Uluslararası Af Örgütü de yetkili mercilerin kızın kürtaj olmaması için önüne engel üzerine engel çıkardığı yorumunu yaptı. Örgütün Amerika temsilcisi Erika-Guevara Rosas, "Hamileliğini sürdürmeye zorlanması, küçük kızın hayatını tehlikeye atmak demektir. Bu acımasız adaletsizliğin fiziksel ve ruhsal yaralara yol açması da uluslararası hukukta 'işkence' anlamına gelir." diye konuştu.

Kadın hakları derneği CLADEM ile ANDHES küçük kızın kürtaj olabilmesi için kampanya başlatmış ve adli makamlara küçük kızın haklarına ve taleplerine saygı duyulması çağrısında bulunmuştu.

Arjantin'de 6 ay önce kürtajın 14 haftaya kadar yasallaşmasını içeren kanun teklifi çok az bir oyla reddedilmişti. Arjantin'de sadece tecavüz vakalarında veya annenin hayati riski bulunması durumunda kürtaja izin veriliyor.

