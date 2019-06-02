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Tecavüzle suçlanan Neymar'dan açıklama

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 02.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, Paris'te bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

Tecavüzle suçlanan Neymar'dan açıklama

Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilya'da ismini açıklamak istemeyen bir kadın, Neymar'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Brezilyalı kadın, Neymar ile Instagram'da tanıştığını, yıldız futbolcunun daveti üzerine 15 Mayıs tarihinde Paris'e seyahat ettiğini ve olayın orada yaşandığı iddia etti. Neymar ile bir otelde buluştuğunu ileri süren kadın, Brezilyalı futbolcunun sarhoş olduğu ve zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiği yönünde ifade verdi.

Olaydan iki gün sonra Brezilya'ya döndüğünü belirten kadın, kendi güvenliğinden korktuğu için bir süre sessiz kaldığını vurguladı.

NEYMAR'DAN AÇIKLAMA: BANA TUZAK KURULDU
Neymar ise tecavüz iddialarına yanıt verdi ve "O gün yaşananlar, bir erkek ve bir kadının dört duvar arasında yaşadığı türden normal şeylerdi. Bana tuzak kuruldu" ifadelerini kullandı.

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neymar PSG

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