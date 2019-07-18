Tecer Gölü'nü gören şoke oluyor!

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan yer alan Tecer Gölü, Tecer Dağı'ndan gelen su kaynaklarının kesilmesi ile tamamen kurudu.
Gölün kuruması ile geride suda çözülen tuz tortuları kaldı. Tuz tortuları gölün zemininde görülmeye değer beyaz bir örtü oluşturdu. Ortaya çıkan manzarayı görmek isteyenler kuruyan göle gidip fotoğraf çektiriyor. (İHA)
Uzmanlar uyardı: Zehirlenebilirsiniz
Görevden alınan müdürün odasında bulundu!
Hepimiz iğrenerek bakıyoruz ama öyle bir yararı varmış ki...
Sahiller doldu taştı! Burası ne Antalya, ne İzmir, ne de Bodrum
Buz gibi su seviyorum diyorsanız burayı ziyaret etmeden geçmeyin
Kataloglu fuhuş çetesine şok operasyon!
Okuyucu Yorumları 0 yorum