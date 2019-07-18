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Tecer Gölü'nü gören şoke oluyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 18.07.2019 07:29 | Son Güncelleme

Sivas'ın Ulaş ilçesinde masmavi suyu ile görenlerin hafızasına kazınan Tecer Gölü, Tecer Dağı'ndan gelen su kaynaklarının kesilmesi nedeniyle kurudu.

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Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan yer alan Tecer Gölü, Tecer Dağı'ndan gelen su kaynaklarının kesilmesi ile tamamen kurudu.

Gölün kuruması ile geride suda çözülen tuz tortuları kaldı. Tuz tortuları gölün zemininde görülmeye değer beyaz bir örtü oluşturdu. Ortaya çıkan manzarayı görmek isteyenler kuruyan göle gidip fotoğraf çektiriyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
göl Sivas

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