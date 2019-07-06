TechnoGame ekibi Mafia 3’ü de Türkçe’ye çevirdi!

Oyunun; senaryo, menü ve arayüzünü yüzde 99 oranında Türkçeleştiren ekip, yamayı ücretsiz olarak indirime sundu. Faster, Baby!, Stones Unturned ve Sign of the Times DLC’lerini de çeviren ekip, bu yamayı Mafia III: Season Pass’e göre hazırlamış.

Mafia 3 Türkçe yama için açıklama!

Arkadaşlar Nurullah Aktaş ile Tayfun Kumaş konuyu ve geri dönüşleri resmi olarak buradan takip edeceğiz.

Biz konuyu burada açana kadar başka birisi aynı konuyu eksik görsellerle ve videolar ile açmış ancak yöneticiler o konuyu kaldırırsa seviniriz. Yinede bu uğraşı gösteren arkadaşa teşekkür ederiz. Umarım bizi anlıyorsunuzdur.

Grand Theft Auto V çevirisinin üstüne MAFIA III ile geri dönüş yapmak istedik. Tüm DLC’ler de dahildir.

Tüm yorumlarınızı ciddiyetle okuyacağız. Şimdiden iyi oyunlar!

Yıl 1968 ve Lincoln Clay, Vietnam’da geçirdiği savaş dolu yılların ardından şu gerçeğin farkında: Aile, doğumunda seninle olanlar değil, onlar için ölümü göze aldıklarındır. Artık New Bordeaux’taki evine dönen Lincoln, sabıkalı geçmişinden kaçmaya karar veriyor. Fakat İtalyan Mafyası yeni ailesini, yani zenci mafyasını arkadan bıçaklayıp ortadan kaldırınca Lincoln da eskisinin külleri üzerine yeni bir aile kurarak bu işin arkasındakilere karşı askeri düzeyde bir intikam mücadelesine giriyor. Bu uğurda şiddetli silahlı çatışmalar ve yakın dövüşlere girmesi, aracını çılgınca kullanması ve tehlikeli sokaklarda hayatta kalması gerekecek. Ama doğru ekibi kurarak, zor kararları alarak ve ellerini biraz kirleterek şehrin yeraltı dünyasında zirveye çıkmak mümkün.