Tedavi diye yaptırdı, vücuduna yayıldı! Altın iplikler röntgenle ortaya çıktı...

Güney Kore’de 65 yaşındaki bir kadın, şiddetli diz ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan röntgende yüzlerce altın iplik ile birlikte kemiklerde sertleşme, kalınlaşma ve mahmuz benzeri çıkıntılar tespit edildi.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Kadının daha önce kireçlenme (osteoartrit) tanısı aldığı, ancak ağrı kesici ve steroid tedavilerinden sonuç alamadığı öğrenildi. Mide rahatsızlığı nedeniyle ilaçları bırakan kadın, haftada birkaç kez “altın iplik akupunkturu” seanslarına katılmaya başladı.

İPLİKLER BİLEREK BIRAKILMIŞ

Bu yöntemde, kısa ve steril altın iplikler deri altına yerleştirilerek sürekli uyarım amaçlanıyor. Doktorlar, ipliklerin vücutta bilinçli olarak bırakıldığını ancak zamanla yer değiştirebileceğini, kist oluşumu ve enfeksiyon gibi riskler taşıdığını belirtiyor.

BİLİMSEL KANIT YOK

Altın iplik akupunkturu, Asya’da kireçlenme ve iltihaplı romatizma tedavisinde yaygın kullanılıyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin etkinliğini destekleyen yeterli bilimsel kanıt olmadığını vurguluyor. Ayrıca bazı hastaların bu tedavi nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleleri geciktirdiği uyarısı yapılıyor.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Daha önceki vakalarda, altın ipliklerin vücutta hareket ederek başka bölgelere ulaştığı ve enfeksiyona neden olduğu bildirildi. Ayrıca iplikler, röntgen ve MR gibi görüntüleme yöntemlerini zorlaştırabiliyor, hatta damar hasarına yol açma riski taşıyor.