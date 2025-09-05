Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tedavi diye yaptırdı, vücuduna yayıldı! Altın iplikler röntgenle ortaya çıktı...

Güney Kore’de diz ağrısıyla hastaneye giden 65 yaşındaki kadının röntgeninde yüzlerce altın iplik tespit edildi. “Altın iplik akupunkturu” adı verilen alternatif tedavinin, bilimsel dayanağı zayıf olmasına rağmen Asya’da yaygın kullanıldığı, ancak ciddi sağlık riskleri taşıdığı biliniyor.

Tedavi diye yaptırdı, vücuduna yayıldı! Altın iplikler röntgenle ortaya çıktı...
Çiğdem Sevinç

Güney Kore’de 65 yaşındaki bir kadın, şiddetli diz ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan röntgende yüzlerce altın iplik ile birlikte kemiklerde sertleşme, kalınlaşma ve mahmuz benzeri çıkıntılar tespit edildi.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Kadının daha önce kireçlenme (osteoartrit) tanısı aldığı, ancak ağrı kesici ve steroid tedavilerinden sonuç alamadığı öğrenildi. Mide rahatsızlığı nedeniyle ilaçları bırakan kadın, haftada birkaç kez “altın iplik akupunkturu” seanslarına katılmaya başladı.

Tedavi diye yaptırdı, vücuduna yayıldı! Altın iplikler röntgenle ortaya çıktı... 1

İPLİKLER BİLEREK BIRAKILMIŞ

Bu yöntemde, kısa ve steril altın iplikler deri altına yerleştirilerek sürekli uyarım amaçlanıyor. Doktorlar, ipliklerin vücutta bilinçli olarak bırakıldığını ancak zamanla yer değiştirebileceğini, kist oluşumu ve enfeksiyon gibi riskler taşıdığını belirtiyor.

BİLİMSEL KANIT YOK

Altın iplik akupunkturu, Asya’da kireçlenme ve iltihaplı romatizma tedavisinde yaygın kullanılıyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin etkinliğini destekleyen yeterli bilimsel kanıt olmadığını vurguluyor. Ayrıca bazı hastaların bu tedavi nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleleri geciktirdiği uyarısı yapılıyor.

Tedavi diye yaptırdı, vücuduna yayıldı! Altın iplikler röntgenle ortaya çıktı... 2

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Daha önceki vakalarda, altın ipliklerin vücutta hareket ederek başka bölgelere ulaştığı ve enfeksiyona neden olduğu bildirildi. Ayrıca iplikler, röntgen ve MR gibi görüntüleme yöntemlerini zorlaştırabiliyor, hatta damar hasarına yol açma riski taşıyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcı sevgilisini doğum gününde yalnız bıraktı! Ünlü şarkıcı sevgilisini doğum gününde yalnız bıraktı!
Bursa'da acı tablo: Sular çekildi, yüzlercesi kıyıya vurdu!Bursa'da acı tablo: Sular çekildi, yüzlercesi kıyıya vurdu!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.703,86
4.704,36
% 0.27
11:14
Ons Altın / TL
146.409,95
146.442,60
% 0.34
11:29
Ons Altın / USD
3.549,23
3.549,60
% 0.11
11:29
Çeyrek Altın
7.526,17
7.691,63
% 0.27
11:14
Yarım Altın
15.005,30
15.383,26
% 0.27
11:14
Ziynet Altın
30.104,68
30.672,43
% 0.27
11:14
Cumhuriyet Altını
31.202,00
31.674,00
% -0.27
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın kurtlar vadisi iplikçi nedim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
5'i birden kamera karşısında: CHP yönetimini kızdıracak sözler

5'i birden kamera karşısında: CHP yönetimini kızdıracak sözler

'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

Tedavi diye yaptırdı, vücuduna yayıldı: Altın iplik kabusu

Tedavi diye yaptırdı, vücuduna yayıldı: Altın iplik kabusu

Bursa'da acı tablo: Sular çekildi, yüzlercesi kıyıya vurdu!

Bursa'da acı tablo: Sular çekildi, yüzlercesi kıyıya vurdu!

Sahilde görüldü, kimse ne olduğunu çözemedi!

Sahilde görüldü, kimse ne olduğunu çözemedi!

Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.