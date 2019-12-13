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Tedavi edilmeyen sinüzit ciddi enfeksiyonlara yol açabilir

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkay, tedavi edilmeyen sinüzitlerin yaşam kalitesini düşürmesinin yanı sıra zamanla ilerleyerek göz ve kafa içinde enfeksiyonlara yol açabileceğine vurgu yaptı.

Tedavi edilmeyen sinüzit ciddi enfeksiyonlara yol açabilir

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkay, 3 aydan daha uzun süren mukoza hasarının oluşturduğu sinüzitin ortaya çıkmasındaki en büyük nedenin burun ve sinüslerin anatomik bozuklukları olduğunu söyledi. Op. Dr. Mehmet Türkay, tedavi edilmeyen sinüzitlerin yaşam kalitesini düşürmesinin dışında zamanla ilerleyerek göz ve kafa içinde enfeksiyonlara yol açabileceğinin unutulmaması gerektiğini de belirtti.

Op. Dr. Mehmet Türkay, "3 aydan daha uzun süren mukoza hasarının oluşturduğu sinüs enfeksiyonuna kronik (müzmin) sinüzit diyoruz. Belirtiler gece veya sabah erken saatte başlar. En sık rastlanan şikayetler görülme sıklığına göre; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı, öksürük, kulak veya diş ağrısı, koku alma bozukluğu, ateş, yorgunluk şeklindedir" dedi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkay, hastalığın ortaya çıkmasındaki en büyük neden olan burun ve sinüslerin anatomik bozuklukların neler olduğunu ise şu sözlerle anlattı: “Hastalığın ortaya çıkmasındaki en büyük neden burun ve sinüslerin anatomik bozukluklarıdır. Bunlar burun orta bölmesi eğrilikleri veya burun yan duvarı anormal oluşumlarıdır. Yine burun içi cildinin şişliğine neden olan alerjiler, viral enfeksiyonlar, hormonal bozukluklar da hastalığın gelişiminin kolaylaşmasına neden olur. Burun içine açılan sinüs kanallarındaki darlık sonucu sinüs içeriği koyulaşır, sinüs boşalma hızı azalır, hipoksi gelişir ve burada enfeksiyon yapacak etken mikroorganizmaların yaşaması için uygun ortam oluşur. Hastalığın tanısı dikkatli bir Kulak Burun Boğaz muayenesi ve bilgisayarlı tomografik inceleme ile konulur. Tedavi 7-14 gün süren medikal (ilaçlı) tedavi ve ya dirençli vak’alarda cerrahi tedavi şeklindedir. Tedavi edilmeyen sinüzitlerin yaşam kalitesini düşürmesinin yanı sıra ilerleyerek göz içi ve kafa içi enfeksiyonlara yol açabileceği de unutulmamalıdır."

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