Tedavisini Sağlık Bakanlığının üstlendiği yabancı uyruklu bebeğin sağlık durumu iyi

Antalya'nın Alanya ilçesinde erken doğumla dünyaya gelen ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle tedavisi üniversite hastanesince üstlenilen yabancı uyruklu bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlçede yaşayan 25 yaşındaki İsveçli Ida Svarvarefelt ve 38 yaşındaki Norveçli Ted Nyquist, 17 Ocak'ta 28 haftalık dünyaya gelen ve "Alicia" ismini verdikleri kız bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Baba Nyquist, ilçede kontrol amaçlı gittikleri hastaneden Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilen eşinin, burada doğum yaptığını söyledi.

Bebeğin sağlık sorunları nedeniyle özel hastanede kalmasının gerektiğini anlatan Nyquist, "Bunun bir maliyeti oldu. Bir süre sonra sıkıntı yaşamaya başlayınca arkadaşlarımız bize yardım etmek için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Bu kampanya da gittikçe büyüdü, 1500 kişiye ulaştı." diye konuştu.

İsveç'te yaşayan gazeteci bir arkadaşının konuyu ele aldığını aktaran Nyquist, sonrasında durumun Sağlık Bakanlığına yansıdığını kaydetti.