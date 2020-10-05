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  4. Teen Wolf dizisiyle tanınan Dylan Sprayberry'den tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı

Teen Wolf dizisiyle tanınan Dylan Sprayberry'den tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı

05.10.2020 20:27 | Son Güncelleme:
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Teen Wolf dizisiyle tanınan Dylan Sprayberry'den tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını Ermenistan’dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, Kim Kardashian'ın ardından oyuncu Dylan Sprayberry de Ermenistan'a destek mesajı yayınladı. Sprayberry paylaşımlarında Azerbaycan ve Türkiye'yi suçladı.

Teen Wolf dizisi ile yıldızı parlayan Dylan Sprayberry, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a destek mesajı yayınladı.

ABD'li oyuncu Sprayberry, “Türkiye ve Azerbaycan silahlarını bırakırsa barış olacak. Ermenistan ve Arztkah silahlarını bırakırsa soykırım olacak" ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki genç oyuncunun bu mesajına Türkiye'den ve Azerbaycan'dan birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

KARDASHIAN'IN PAYLAŞIMINA TEPKİLER YAĞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia etmişti.

Kardashian, tepki çeken twitlerinde Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu ileri sürerken, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini savunmuştu.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
utanmaz herif
mesela senden baslasak soykirima nasil olur,iyi olur uygun olur.

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