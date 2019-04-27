Mynet Trend

Tehditleri Songar bertaraf edecek

keremuyanik keremuyanik
EKONOMİ  | 27.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisi bünyesinde "drone"lar kullanılarak geliştirilen güvenlik çözümlerine bir yenisi eklendi. İsmini sungur, şahin gibi avcı kuşlardan alan ilk milli silahlı drone sistemi Songar, otomatik makineli tüfekle 10 kilometre yarıçaplı menzilde görev icra edebiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen, 200 mermi taşıyabilen sistem, 2 bin 800 metre irtifada kullanılabiliyor. Songar gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da görev yapabilecek.

Tehditleri Songar bertaraf edecek

Ar-Ge kaynaklı yazılım ve donanım ürünleri geliştiren Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri, bu yıl itibarıyla savunma sanayisindeki faaliyetleri için ASİSGUARD markasını oluşturma kararı aldı.

ASİSGUARD, hali hazırda askeri araç elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf rotorlu insansız hava araçları, C4ISR (komuta, kontrol, iletişim, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif), elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri alanlarında özelleşmiş sistem, alt sistem donanım ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Şirketin askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirdiği Songar, otomatik atış stabilizasyonuna sahip ilk milli silahlı drone sistemi olma özelliği taşıyor.

Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen sistem, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor.

20190427_2_36182576_43953510_Web

İsmini sungur, şahin gibi yırtıcı kuşlardan alan Songar'ın sunduğu olanaklar, "Gökyüzünün en güçlü avcılarından biri sizin kontrolünüzde" sözleriyle tarif ediliyor.

Songar Silahlı Drone Sistemi, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev yapabiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor.

Sistem, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.

20190427_2_36182576_43953514_Web

TAARRUZ AMAÇLI DA KULLANIBİLECEK

Songar, karakol ve kalekollarda taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da etkin kullanılabilecek.

Geliştirilen model 4 alt sistemden oluşuyor. Drone alt sistemi, hava platformunu içeriyor. Milli tasarım Otomatik Atış Stabilizasyon Sistemi (OASİS) ve Drone Üzeri Makineli Tüfek (DMT), geri tepme sönümleme yeteneğine sahip ve namlunun 0-60 derece dikey eksende yön değiştirmesini sağlıyor. Sistem Yer Kontrol İstasyonu ile idare ediliyor.

ASİSGUARD, Songar Silahlı Drone Sistemi'ni 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergileyecek.

20190427_2_36182576_43953512_Web

(AA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Türkiye'de internet kullanımı fırladı! Bakın kaç olduTürkiye'de internet kullanımı fırladı! Bakın kaç oldu
Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durumDolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
savunma sanayi songar drone
 

En Çok Okunan Trend Haberler

AYM binasında skandal fotoğraflar

AYM binasında skandal fotoğraflar

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a aldığı ücret 'pes' dedirtti

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a aldığı ücret 'pes' dedirtti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
teröristlerin tepesinden vurun artık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 100 liradan satılıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 100 liradan satılıyor

Türkiye'de internet kullanımı yüzde 72'ye çıktı

Türkiye'de internet kullanımı fırladı! Bakın kaç oldu

Güncel döviz kuru: 26 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum

26 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Gram ve çeyrek altına dikkat! İşte yeni fiyatları...

Amazon ve Facebook 'çalışanlar için en tehlikeli' şirketler listesinde

Çalışanlar dikkat! En tehlikeli iki şirket belli oldu

24 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.