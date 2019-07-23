Mynet Trend

Tehlikeli gerilim! Yabancı uyruklu kişiyi 'taciz' iddiasıyla linç ettiler

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 23.07.2019 23:24 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bekçilerin şüphe üzerine gözaltına alıp kelepçelediği yabancı uyruklu kişi, çevrede toplanan kalabalık tarafından 'taciz' suçlamasıyla yakalandığı söylentisi üzerine linç edilmek istendi. Şüpheli, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırılarak polise teslim edildi.

Tehlikeli gerilim! Yabancı uyruklu kişiyi 'taciz' iddiasıyla linç ettiler

Olay, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı önünde meydana geldi. Ailesi ile yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yabancı uyruklu kişiyi gören 2 bekçi, tartışmaya müdahale etmek istedi. Bekçilerin ters kelepçe takıp yere yatırdıkları ve ardından duvara dayadıkları şüphelinin Arapça sözler söylemesi üzerine çevredekiler, durumu anlamaya çalıştı ve bekçilere yardım etmek istedi. Çevrede artan kalabalıktan bazıları yabancı uyruklu şüphelinin taciz iddiasıyla gözaltına alındığını öne sürerek, linç etmek istedi.

BEKÇİLER GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRDI

Kalabalığı sakinleştirmekte zorluk yaşayan bekçiler, şüpheliyi güçlükle kalabalık arasından uzaklaştırmaya çalıştı. Yabancı uyruklu kişi, son anda kalabalık arasından çıkarılıp, sokakta bekleyen polis ekiplerine teslim edildi. Olay sonrası öfkeli kalabalık çevrede bulunan bir alışveriş merkezi görevlileri ve polis tarafından uzaklaştırılırken, şüpheli ve ailesi ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Baltayla öldürüp, varilde yakmıştı! YakalandıBaltayla öldürüp, varilde yakmıştı! Yakalandı
Hatay’da 80 metrelik künefe şöleniHatay’da 80 metrelik künefe şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun taciz Kelepçe

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tacizciyi baltayla öldürüp, kolonya ile varilde yakan kadın tutuklandı

Baltayla öldürüp, varilde yakmıştı! Yakalandı

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

Denizli'de yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Tam anlamıyla vahşet! Çuval içerisinde bulundular

Kakalak nedir? Kakalak böceği ile nasıl mücadele edilir?

Kakalak nedir?

Kene Şemdinli'de can aldı

Bu kez adres Şemdinli! Yine can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.