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Tehlikeli Soygun filminin oyuncuları kimdir? İşte Tehlikeli Soygun filmi konusu...

29.04.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daniel Zirilli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki Tehlikeli Soygun filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Steven Seagal, John Edward Lee gibi oyuncuların rol aldığı filmin oyuncu kadrosu ve detayları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Tehlikeli Soygun filminin oyuncuları kimdir? İşte Tehlikeli Soygun filmi konusu...

Tehlikeli Soygun filminin oyuncuları kimdir? İşte Tehlikeli Soygun filmi konusu...

Steven Seagal, John Edward Lee gibi oyuncuların rol aldığı ve Daniel Zirilli'nin yönetmenliğini yaptığı Tehlikeli Soygun filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İzleyiciler aksiyon türündeki filmin detaylarını sorguluyor. Peki Tehlikeli Soygun filminin oyuncuları kimdir?

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Steven Seagal,
Ron Smoorenburg
John Edward Lee
Pim Bubear
Byron Gibson
Michael Jai White
Sahajak Boonthanakit
Natalie Lorence
Dean Alexandrou

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jack ve Sam Güneydoğu Asya bulunan bir bankayı soyma planları yapmaktadır ve artık hayattan kaybedecek hiç birşeyleri yoktur. Geçim sıkıntısından bunalmış olan ikili, planlarını devreye sokup harekete geçerler. Her şey istedikleri gibi gider, bankaya girer ve bütün parayı toplayıp çıkarlar.

Aslında ufak tefek problem olsa da genel olarak amaçlarına ulaşır miktarda paraları alırlar. Sorun da tam bu noktada başlar. Aldıkları para aslında bir mafya liderine aittir ve bir anda onların hedefi haline geleceklerdir.

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