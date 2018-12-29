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Tehlikeyi hiçe sayan slikon ustası pes dedirtti

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.12.2018 17:32 | Son Güncelleme

Antalya’da kaydedilen görüntülerde, bir evin balkonuna slikon çeken usta yürekleri ağızlara getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir evin balkonuna slikon çeken usta yürekleri ağızlara getirdi.

Yerden yaklaşık 8 metre yüksekte pvc ile kapatılan balkonun pencerelerine tutunarak çalışan ustanın hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti.

Alanya’nın Avsallar Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katının kapalı balkonunda slikon çeken ustayı görenler hem jandarmaya haber verdi hem de cep telefonlarıyla o anları görüntülendi.

Pvc ile kapatılan balkonun dışına çıkarak balkonun kenar betonlarına basıp eliyle açık tuttuğu pencereden destek alan usta çevredekilerin ikazlarına da kulak asmadan işine devam etti.

(İHA)

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Antalya slikon ustası

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