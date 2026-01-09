Tek başına geziyordu! Bir daha asla geri dönmeyeceği ülkeyi açıkladı

70 ülkeye seyahat eden deneyimli yalnız gezgin Liz Parry (50) bir daha asla geri dönmeyeceği ülkeyi açıkladı.

Peru'nun Cusco şehrinde bir ay boyunca bir aile yanında kalarak başlayan Parry, "Güney Amerika'yı çok sevdim, bu yüzden her yıl farklı bir ülkeye gitmeye başladım ve yaklaşık on yıl sonra Orta ve Güney Amerika'daki tüm ülkeleri görmüş oldum." sözleriyle anlattı.

Kıtaya büyük bir hayran olan Liz'in en sevdiği iki destinasyondan birinin Güney Amerika'daki Kolombiya olduğunu söyledi. Kendini son derece güvensiz hissettiği yerin ise Venezuela olduğunu belirtti. Gezgin kadın bir daha geri dönmeyeceğini açıkladı.

"OTEL ODAMDAN BİR DAHA ÇIKMADIM"

Liz, "Bence gerçekten korktuğum en unutulmaz yer Venezuela'nın Caracas şehriydi. Oradaki enerji çok kötü bir his uyandırıyordu," diye açıklıyor. "Otel odama girdim ve bir daha çıkmadım. Yemek sipariş ettim ve odada yedim. Dışarı çıkıp etrafı keşfetmek hiç istemedim, oradan bir an önce ayrılmak istiyordum. Sanırım bir gece kaldım ve sonra ayrıldım.'