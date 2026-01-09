Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Tek başına geziyordu! Bir daha asla geri dönmeyeceği ülkeyi açıkladı

50 yaşındaki Liz Parry isimli kadın gezgin, 70 ülkeyi tek başına gezdiğini ve bir daha asla geri dönmeyeceği o ülkeyi açıkladı.

Tek başına geziyordu! Bir daha asla geri dönmeyeceği ülkeyi açıkladı

70 ülkeye seyahat eden deneyimli yalnız gezgin Liz Parry (50) bir daha asla geri dönmeyeceği ülkeyi açıkladı.

Tek başına geziyordu! Bir daha asla geri dönmeyeceği ülkeyi açıkladı 1

Peru'nun Cusco şehrinde bir ay boyunca bir aile yanında kalarak başlayan Parry, "Güney Amerika'yı çok sevdim, bu yüzden her yıl farklı bir ülkeye gitmeye başladım ve yaklaşık on yıl sonra Orta ve Güney Amerika'daki tüm ülkeleri görmüş oldum." sözleriyle anlattı.

Tek başına geziyordu! Bir daha asla geri dönmeyeceği ülkeyi açıkladı 2

Kıtaya büyük bir hayran olan Liz'in en sevdiği iki destinasyondan birinin Güney Amerika'daki Kolombiya olduğunu söyledi. Kendini son derece güvensiz hissettiği yerin ise Venezuela olduğunu belirtti. Gezgin kadın bir daha geri dönmeyeceğini açıkladı.

Tek başına geziyordu! Bir daha asla geri dönmeyeceği ülkeyi açıkladı 3

"OTEL ODAMDAN BİR DAHA ÇIKMADIM"

Liz, "Bence gerçekten korktuğum en unutulmaz yer Venezuela'nın Caracas şehriydi. Oradaki enerji çok kötü bir his uyandırıyordu," diye açıklıyor. "Otel odama girdim ve bir daha çıkmadım. Yemek sipariş ettim ve odada yedim. Dışarı çıkıp etrafı keşfetmek hiç istemedim, oradan bir an önce ayrılmak istiyordum. Sanırım bir gece kaldım ve sonra ayrıldım.'

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin en 'çaykolik' şehri belli oldu!Türkiye'nin en 'çaykolik' şehri belli oldu!
Milletvekiline el yapımı patlayıcı fırlattılar! Milletvekiline el yapımı patlayıcı fırlattılar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gezgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.