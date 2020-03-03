Tek başınıza izleyemeyeceksiniz! En iyi cin filmleri…

Cin filmleri, Türk sinemasının içinde her zaman önemli bir yere sahip oldu. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren sayıları artan yerli korku filmleri arasında cinli Türk korku yapımları büyük bir yer kaplıyor. Gişede büyük başarılar elde eden yerli korku filmleri sonrası, cin filmleri sayısında ciddi bir artış yaşandı. Büyü, cin, muska, ecinni vb. öğeler ile Türkiye topraklarına ait efsaneler ve inanışlardan beslenen tarz yapımlar sinema salonlarını doldurmaya devam ediyor. 2004 yapımı Büyü filmi; bu gizli potansiyeli harekete geçiren ilk yerli korku film oldu. Dönemin tanınmış simalarını kadrosunda bulunduran ve hâlâ en çok seyredilen yerli korku filmlerinden biri olan Büyü'nün bu başarısı, sonradan serilere dönüşecek birçok Türkiye yapımı korku filmine öncü oldu diyebiliriz. Cinli Türk korku filmlerinin önemli isimleri ise Dabbe serisinin arkasındaki isim Hasan Karacadağ ile son yıllarda adını sıkça duymaya alıştığımız ve tek bir seriyle sınırlı kalmayan Alper Mestçi. Mestçi son olarak Siccin serisinin altıncı halkasıyla sinema salonlarındaki yerini aldı ve tüm zamanların en çok izlenen sekizinci Türk korku filmi olarak listeye giriş yaptı.

İşte en iyi cin filmleri… Cin-i Ayet (2018) Uğur Akünlü yönetmenliğindeki cin filmi, küçük bir çocukken annesine ifrit musallat olan ve ailesi katledilen Salih’in intikam mücadelesini konu alır. Salih bir süre sonra kendisini kurallarını İfrit ordusunun padişahı Se'nik'in belirlediği bir lanetin içinde bulur. Cin Ayet-i Aşk (2017) Ahmet Küçükkayalı'nın yönettiği Cin Ayet-i Aşk, hayalini kurdukları köy evine giderken bir kaza sonucu hayatları değişen Elif ve Selim'in hikâyesini anlatıyor. Sir-Ayet (2018) Yönetmenliğini ve senaryosunu Onur Aldoğan’ın üstlendiği film, eşinin ölümünden sonra hayatı kararan bir kadının hikayesini konu ediyor. Sir-Ayet 2 (2019) Kayhan Başoğlu'nun yönettiği Sir-Ayet 2, lanetli bir servete konduktan sonra ölen bir adamın mezarını soyan iki arkadaşın başından geçenleri anlatıyor. Alem-i Cin (2018) Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği Alem-i Cin, 25. yaş gününden sonra görmeye başladığı kabusların izini süren Yeliz'in hikâyesini ele alıyor. Yeliz ve arkadaşı insanın aklını zorlayan cinler alemi ile tanışırlar. Yani Alem-i Cin'le. Cin Çeşmesi (2018) Kadrosunda Mustafa Kaya, İlayda Özdoğa, Yaşar Aydınlıoğlu ve Ece Baykal gibi isimlerin yer aldığı; Tuncer Gürbüz'ün yönettiği Cin Çeşmesi, Raziye ve Kanber adlı iki kardeşin yaşadıkları sonrası lanetlenen köyün hikâyesini anlatıyor.

Üç Harfliler: Beddua (2018) Yerli korku filmleri ile birlikte adı anılan Alper Mestçi filmlerinden biri olan Üç Harfliler: Beddua; liseden arkadaş olan Melek, Burcu, Eda ve Ayla’nın tesadüfen karşılaştıkları şaman kadın Havel ile tanıştıktan sonra adeta cehenneme döner. Cin Tepesi (2018) Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda başrolleri de üstlenen Fatih Hasanoğlu ile birlikte Furkan düzen oturuyor. Fatih ile Furkan, paranormal olayları araştıran iki genç arkadaştır. Halk tarafından Cin Tepesi olarak adlandırılan bir bölgede cin görüntüleri elde eden ikili, kameralı kaydetmeyince profesyonel bir ekipten yardım almaya karar verir. Kendilerini tehlikeye atarak cinin olduğu bölgeye gidip gerekli olan hazırlıkları yapan ikili beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalır. 666 Cin Musallatı (2017) Filmin yönetmenliğini Fuat Yılmaz üstleniyor. Yaşamını korku ve gerilim üzerine senaryolar yazıp satmakla sürdüren ve tek gelirini senaristlikle sağlayan Gürkan, sosyal medyada dikkatini çeken sıra dışı bir haber doğrultusunda yaşananları araştırmaya başlar.

Bezm-i Ezel (2017) Ebru Eker ve Berkan Tutu'nun başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini ise Aykut Can Demirel üstleniyor. Farklı dinlere mensup olan Yasemin ve Mustafa’nın sakin hayatı, Yasemin’in gördüğü kâbusla altüst olur. Kabusun ardından Yasemin, bir dizi paranormal olay yaşamaya başlar. Mustafa'nın hafife aldığı bu olaylar karşısında kilise papazından yardım isteyen Yasemin, bir türlü çözüme ulaşamaz. En sonunda saygıdeğer Mansur Hoca’ya ulaşırlar. Deccal 2 (2017) Tüm dünyayı kötülüğe ve felaketlere sürükleyecek olan kehanetin temeli olan bebek 6.6.2016’da doğmuştur. Bebeğin annesi olan Duygu olanlara dayanamayarak intihar etmiştir ancak bebeği koruyan şeytani tarikat yılmamıştır. Emel Karaköse’nin başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Siccîn 4 (2017) Filmin yapımcılığını, senaryosunu ve yönetmenliğini Alper Mestçi üstleniyor. Bir zamanlar refah içinde yaşayan ama yaşadıkları maddi düşüşün ardından ailenin büyüğü babaanne Saadet’in tek başına yaşadığı konağa taşınan Yılmaz Ailesi için bu değişiklik korkutucu olayların başlangıcı anlamına gelir. Bahçesine dedeleri Muhsin'in gömülü olduğu evde Saadet, dışarıdan göründüğü gibi tek başına değildir.

Felak (2017) Seher, küçük yaşta babasını kaybetmesinin de etkisiyle sorunlu bir kişilik geliştirmiştir. Bunun üzerine öteden beri sevdiği Erhan'ın, kuzeni Nilay'la evlenmesi, Seher'i tamamen çıldırtır. Giderek içine kapanık, kıskanç, isterik davranmaya başlar. Nilay ve Erhan, Seher'in durumunu başka sebeplere bağlasalar da bilmedikleri şeyler vardır. Seher, Nilay'a büyü yaptırmıştır. Semur: Şeytanın Kabilesi (2017) Gökhan Aksu imzalı film, teyzesinin yaptırdığı büyü yüzünden hayatı altüst olan Merve’yi konu alır. Merve'nin çocukluğu, annesini kıskanan teyzesinin yaptırdığı büyü yüzünden zorluklarla geçse de, bir hoca büyüyü çözünce sonrasında mutlu bir hayatı olur, üniversitede tanıştığı Ozan ile evlenir. Bir süre sonra teyzesi vefat eder. Merve, çok kötü anılarının olduğu cenaze evine gitmeyi hiç istemese de annesinin yoğun ısrarıyla karşılaşınca zor bir karar vermek durumunda kalır. Muska (2014) Senaryosunu ve yönetmenliğini Özkan Çelik'in üstlendiği film, kaldığı pansiyonda başına garip olaylar gelen işsiz köşe yazarı Celal’i konu alır. Hayatında ters giden birçok olay sonucunda kalacak bir yer bulamayan köşe yazarı Celal, geçici olarak bir pansiyona yerleşir. Ancak gerek pansiyonun gizemli görüntüsü, gerekse sahibi Aliye Hanım’ın anlaşılmaz hareketleri Celal’i tedirgin etmeye başlar.

Ammar: Cin Tarikatı (2014) Başrollerini Duygu Paracıkoğlu, Eylül Susapan, Dilşah Demir, Ozan Akbaba ve Burak Sarımola’nın paylaştığı film; dört arkadaşın çıktığı bir hafta sonu tatilinde, kalacakları eve gelen istemedikleri bir misafirle birlikte kâbusa dönüşmesini konu alır. Üç Harfliler: Marid (2010) Çocukluğunuzda yaşadığınız bir kabus 20 yıl sonra tekrar başlasa, öteki alemden gelen belalı bir varlık size, sevdiklerinize musallat olsa ve bir gece boyunca korkutucu, güçlü ve vahşi varlığın oyunlarına teker teker kurban olsanız kendinizi nasıl hissedersiniz? Azazil: Düğüm (2014) Sinem, anne ve babası vefat ettikten sonra ailesinden kalan evde teyzesi ve eniştesi ile yaşamaktadır. Üniversiteden sevgilisi Akın ile mutlu bir ilişkisi vardır. Bir gün Akın’la arabada giderlerken bir köpeğe çarparak ölümüne yol açarlar. O günden itibaren Sinem için kâbus dolu anlar arka arkaya yaşanır. Şeytan-ı Racim (2013) Üç Harfliler filminin yönetmeninden, gerçek cin çağırma ritüellerinin gösterildiği, gerçek Havas ve Hüddam bilgilerinin, gerçek el yazması ve işçiliği olan tarihi kitap ve tılsımların, mühürlerin kullanıldığı, etkileyici, çarpıcı bir korku filmi...

Siccin 3: Cürmü Aşk (2016) Alper Mestçi’nin unutulmaz korku serisi Siccin’in üçüncü filminde, çocukluk arkadaşı Orhan ve Sedat’ın başlarına gelen olayları konu alır. Yıllar sonra Orhan, Sedat’ın kız kardeşi Kader'le birbirlerine aşık olup evlenirler. Sedat'ın yaptığı araba kazası üçünün de hayatlarının dönüm noktası olur. Sedat'ın oğlu Mehmet felç olur. Kader ise geçmişini hatırlayamaz. Orhan bu olay yüzünden Sedat’ı suçlar ve onunla bütün iletişimini keser. Sedat, duyduğu vicdan azabı ve yaşadığı tuhaf ürkütücü olaylar nedeniyle iyice dağılır. Orhan ise çok sevdiği ilk ve tek aşkı Kader'i kaybetmeme uğruna korkunç bir şey yapar! Siccin 2 (2015) Yönetmenliğini Alper Mestçi'nin yaptığı Siccin 2, bir ara haberlere de konu olan Issız Cuma mezarlığı'nda gerçekleşen ölen anne ve çocuğunun buluştuğu ve yer değiştiren mezar olarak gündeme gelen hikâyeden esinlenerek yapılmış. Musallat (2007) Alper Mestçi adının geniş kitlelere duyurmasını sağlayan Musallat, aynı köyde büyüyen ve birbirini seven Suat ile Nurcan’ın hikayesini konu alıyor. Bulundukları köyde büyük bir mutluluk ve huzur içinde yaşayan Suat ve Nurcan evililik kararı aldığında ise bu aşka başka bir alemden bir varlık musallat olur. Sevilen oyuncu Burak Özçivit’in başrolünü üstlendiği filmde ona güzel oyuncu Biğkem Karavus eşlik ediyor.

Semum (2008) Hasan Karacadağ imzalı film, Canan ve Volkan adlı çiftin düşlediklere eve yerleşmelerinden sonra başlarına gelenleri konu alır. Eve taşındıktan sonra histerik davranışlarda bulunan Canan, aslında kötü ruhların hedefindedir. Siccin (2014) Siccin serisinin ilk filmi, gerçek bir olaydan uyarlandı. Çocukluğundan beri kuzenine, yani teyzesinin oğlu olan Kudret’e aşık olan Öznur, bir şekilde Kudret’i beraber olmaya ikna eder. Evli olan Kudret, bu ilişkiyi içine sindiremez ve bitirmek ister. Öznur ise ne olursa olsun Kudret’i kendisine bağlamak için eşi Nisa’ya büyü yaptırır. Bu büyü sonucu kadına cinler musallat olacaktır. Dabbe: Bir Cin Vakası (2012) Film, Ceyda T., Sinan T. ve kızları Burcu T.'nin ani ve sebepsiz bir şekilde bedensiz bir varlığın saldırısına uğramalarını ve arkasındaki ürpertici sırrı gerçek görüntülere dayanarak anlatıyor. Türk psikiyatri tarihine 'Ceyda T.' kayıtları olarak geçen bu olaydan esinlenen film, Ceyda T. ve ailesinin söz konusu video görüntüleri ve adli kayıtlar ile kurgulanarak oluşturuldu. el-Cin (2013) Dabbe ve Semum filmlerinin yönetmeni Hasan Karacadağ’ın imza attığı El-Cin , bu coğrafyanın en bilinen mistik olgularından olan ‘cinler alemini’ beyazperdeye taşıyor. Oyuncu kadrosunda ise Fulya Zenginer, Serdal Genç, Oğuzhan Yıldız, Hande Kaptan ve Alper Kadayıfçı gibi isimler yer alıyor.

Dabbe: Cin Çarpması (2013) Psikiyatrist Ebru Karaduman ve Cinci Faruk Akat olarak bilinen Cin Çıkarma uzmanının aynı anda ilgilendikleri cin çarpılma vakasının ana kahramanı Kübra Duran isimli genç bir kızdır. Korkunç ve lânetli bir geçmişe sahip olan Kıbledere köylüsü Kübra, aynı zamanda Ebru’nun çocukluk arkadaşıdır. Kübra, kına gecesinde aniden cinlerin saldırısına uğramıştır. Musallat 2: Lanet (2011) Yönetmenliğini ve senaryosunu Alper Mestçi’nin üstlendiği filmin başrollerini Türkü Turan'ın yanı sıra Tülay Bursa, Selim Gürata, Zeliha Güney gibi isimler paylaşıyor. Öğretmen Elif, hayatının karanlık dönemi ile yüzleşmek zorunda; zira kendisine musallat olan tüm sorunların aslında geçmişinden gelen büyük bir hatadan kaynaklandığını ortaya çıkıyor. Ama bu, zamanlaması tamamen yanlış, geri dönüşü olmayan lanetli bir büyü... Dabbe 6 (2015) Polis kayıtlarına 'Mukadder Yaman' vakası olarak geçen ve birbiriyle alakalı olduğu düşünülen, üç gerçek hikayeden yola çıkan Dabbe 6'nın senaryosu ve yönetmenliği Hasan Karacadağ'a ait. 9 hafta vizyonda kalan film, yarım milyondan fazla kişi tarafından seyredilerek en fazla izlenen korku filmlerine giriş yapmaya hak kazandı.

Dabbe (2005) Amerika’da esrarengiz intihar olayları birbirini takip etmektedir. Ülkenin her yerinden insanlar, birbirinden korkunç yöntemlerle ölmeyi seçmektedir. Benzer bir olay, Türkiye’de de yaşanır. İzmir’de Tarık isimli bir genç, dehşet verici bir şekilde intihar ettiğinde, polis yakın arkadaşlarını sorguya çeker. Korku sinemasının ülkemizde popüler hale gelmesini sağlayan ilk filmlerden biri de Hasan Karacadağ imzalı Dabbe’dir. Büyü (2004) Özgü Namal, Okan Yalabık, İpek Tuzcuoğlu ve Ece Uslu gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Büyü, Orhan Oğuz imzası taşıyor. 700 yıl önce bir büyücünün lanetlediği bölge, günümüzde evli bir kadının, kocasıyla ilişki kurmak isteyen genç kadının ölmesi için güçlü bir büyü yaptırmasıyla bölgede toprak altında kalan lanetin tekrar ortaya çıkmasıyla yaşananları konu alır. Siccin 5 (2018) Siccin serisinin beşinci filminde yönetmen koltuğunda yine Alper Mestçi oturuyor. Siccin 5, yıllar önce yapılan ayin sonrası hayatları kabusa dönen ailenin hikayesini anlatıyor. Dabbe: Zehr-i Cin (2014) 30 yıl önce Anadolu'nun ıssız bir köyünde yaşanmış ve dehşetengiz sırlar barındıran bu unutulmuş vaka, cinler aleminin ürperten zehirli bir öyküsüyle birleşiyor. 30 yıl önce tüm dünyayı şoke edecek bir olayı konu alan filmin yönetmen koltuğunda Hasan Karacadağ oturuyor.