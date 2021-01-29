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Tek bir bedende 24 farklı kişilik barındıran Billy Milligan’ın kişilik tiplerinin özellikleri

Seray Üstün Seray Üstün 29.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Tek bir bedende 24 farklı kişilik barındıran Billy Milligan’ın kişilik tiplerinin özellikleri

Çoklu kişilik bozukluğu, kişinin kimliğinin iki veya daha fazla kişiliğe bölünmesini ifade ediyor ve genellikle çocukluğunda ağır bir travma atlatmış kişilerde görülüyor. Dizilerde, filmlerde çoklu kişilik bozukluğu olan kişileri görüyoruz. Sizler için film ve dizilerde görebileceğiniz kadar ilginç bir hikayeyi araştırdık. İşte karşınızda 24 farklı kişiliğiyle Billy Milligan’ın hayatı...

Çoklu kişilik bozukluğu ya da diğer adıyla DKB hastalığına sahip olan Billy Milligan, farkında olarak ya da olmayarak kendine alternatif kişiler yaratmıştı. Bu yarattığı kişiliklerin birbirinden tamamen bağımsız ve 24 tane olması hikayeyi ilginç hale getirdi. Peki Milligan’ın bu 24 kişiliğinin özellikleri nelerdi? Hazırsanız başlıyoruz.

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14 Şubat 1955 yılında dünyaya gelen Billy Milligan'ın babası, o henüz 4 yaşındayken aşırı alkol ve kumar bağımlılığı nedeniyle intihar etmişti. Annesi ise Chamer adında başka bir adamla evlendi. Chamer’in Billy’e küçük yaşlarda cinsel istismarda bulunması sonucunda hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başladı. 20’li yaşlarında tecavüz girişimi, soygun ve kapkaç gibi pek çok suça karışan Billy, 1977 yılında şartlı tahliye edildi. Ancak bu durum uzun sürmedi. Çünkü Billy 3 kadına daha tecavüz etmeye çalıştı. Saldırıya uğrayan kadınların ifadelerinde, “Billy 3 yaşında bir çocuk gibi davranıyordu” ifadesinin geçmesi üzerine ıslahevine yatırılır. Psikiyatr Dr. David Caul'un düzenlediği bir rapor ile çoklu kişilik bozukluğuna sahip olduğunu öğrenir ve ceza almadan akıl hastanesine kaldırılır. 10 yıl boyunca akıl hastanesinde kalan Billy'i bu süre esnasında kişilikleri asla bırakmadı. Doktorlar ona hiçbir şekilde yardımcı olamıyordu, bu yüzden gözlem altında tuttular.33 yaşındayken akıl hastanesinden ayrılan ve 36 yaşındayken suçsuz olarak yargılanıp, davası kapatılan Billy, 59 yaşında kaldığı bir huzurevinde öldü.

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Hastanede kaldığı süre boyunca Billy'nin kendi kişiliği dahil toplamda 24 kişiliği olduğu ortaya çıkmıştı. Doktorlar bu kişiliklerin 9'unun iyi, 14'ünün ise kötü kişilikte olduğunu saptar. Billy'nin kişilikleri şu şekildeydi;

  • Billy: Kendi kişiliği
  • Arthur: Eğitimli bir İngiliz. Bilim ve tıp alanında bilgili.
  • Ragen: Yugoslav olan Ragen'ın Slav aksanı var. Sırpça yazıp, konuşabiliyor. Çok güçlü biri.
  • Allen: Sigara içen tek kişilik. Bateri çalıyor ve portre çiziyor.
  • Tommy: Elektronik uzmanı. Çok iyi manzara resimleri çizen bir ressam.
  • Danny: Erkeklerden çok korkuyor. Üvey babası Chamer yüzünden kendini bir mezara gömmüş.
  • David: 8 yaşında ve başkaları acı çektiğinde onlara destek oluyor.
  • Christene: 3 yaşında disleksisi olan bir kız. Arthur ona okuma ve yazma öğretiyor.
  • Christopher: Christene'nin kardeşi. Mızıka çalıyor.

Şimdiye kadar saydıklarımız, Billy'nin iyi kişiliklerini oluştururken kötü kişiliklerinin sayısı bundan daha fazla...

  • Adalana: 19 yaşında bir lezbiyen. Diğer kişiliklerin evlerini temizliyor, yemek yapıyor. Tecavüzleri gerçekleştiren kişi.
  • Phil: Brooklyn aksanı ile konuşuyor ve soygunlar planlıyor.
  • Walter: Avusturalyalı olan Walter, çok iyi bir yön duygusuna sahip.
  • April: Üvey baba Chamer'i öldürme planı yapan kişi. Arthur son anda bu planı durdurdu.
  • Samuel: Yahudi ve Tanrı'ya inanan tek kişilik. Diğer kişiliklerin resimlerini satıyor.
  • Mark: Lakabı zombi. Bir şey sorulmadığı sürece hiçbir şey yapmıyor.
  • Steve: Bir sahtekar aynı zamanda taklitler yapan bir komedyen.
  • Lee: Şakaları ile diğer kişiliklerin başını belaya sokuyor.
  • Jason: İlk başlarda iyi olmasına rağmen, daha sonra aile sorunlarını kaldıramadı ve kötülükler yapmaya başladı.
  • Bobby: Bir maceraperest. Küresel krizi durdurmak ister.
  • Shawn: İşitme engellidir. Bu nedenle oldukça sessiz ve sakin bir kişiliktir.
  • Martin: New York'lu bir serseri. Her şeye sahip olmak istiyor.
  • Timothy: Gay bir karakterdir. Kendisi ile flört etmek isteyen bir adamla karşılaşınca içine kapanarak bir süre ortadan kayboldu.
  • Kevin: Bir eczane soygunu planladı.
  • Öğretmen (teacher): Aslında istenmeyen kişilik değildir. Hatta tüm kişiliklerin birleşimi olan bir kişiliktir.
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