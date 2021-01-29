Tek bir bedende 24 farklı kişilik barındıran Billy Milligan’ın kişilik tiplerinin özellikleri

Çoklu kişilik bozukluğu ya da diğer adıyla DKB hastalığına sahip olan Billy Milligan, farkında olarak ya da olmayarak kendine alternatif kişiler yaratmıştı. Bu yarattığı kişiliklerin birbirinden tamamen bağımsız ve 24 tane olması hikayeyi ilginç hale getirdi. Peki Milligan’ın bu 24 kişiliğinin özellikleri nelerdi? Hazırsanız başlıyoruz.

14 Şubat 1955 yılında dünyaya gelen Billy Milligan'ın babası, o henüz 4 yaşındayken aşırı alkol ve kumar bağımlılığı nedeniyle intihar etmişti. Annesi ise Chamer adında başka bir adamla evlendi. Chamer’in Billy’e küçük yaşlarda cinsel istismarda bulunması sonucunda hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başladı. 20’li yaşlarında tecavüz girişimi, soygun ve kapkaç gibi pek çok suça karışan Billy, 1977 yılında şartlı tahliye edildi. Ancak bu durum uzun sürmedi. Çünkü Billy 3 kadına daha tecavüz etmeye çalıştı. Saldırıya uğrayan kadınların ifadelerinde, “Billy 3 yaşında bir çocuk gibi davranıyordu” ifadesinin geçmesi üzerine ıslahevine yatırılır. Psikiyatr Dr. David Caul'un düzenlediği bir rapor ile çoklu kişilik bozukluğuna sahip olduğunu öğrenir ve ceza almadan akıl hastanesine kaldırılır. 10 yıl boyunca akıl hastanesinde kalan Billy'i bu süre esnasında kişilikleri asla bırakmadı. Doktorlar ona hiçbir şekilde yardımcı olamıyordu, bu yüzden gözlem altında tuttular.33 yaşındayken akıl hastanesinden ayrılan ve 36 yaşındayken suçsuz olarak yargılanıp, davası kapatılan Billy, 59 yaşında kaldığı bir huzurevinde öldü.